Leinenzwang gilt seit dem 18. Juni

MOZ

Bernau (MOZ) Seit dem 18. Juni gilt in der Stadt Bernau für Hunde ein allgemeiner Leinenzwang. Dieser ist auf Beschluss der 6. Stadtverordnetenversammlung erlassen worden. Danach sind Hunde außerhalb des eigenen eingezäunten Grundstücks auf Flächen, die dem Wohnen dienen oder vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden können, an einer reißfesten Leine zu führen. Diese Flächen sind im Flächennutzungsplan der Stadt eingetragen und auf der Homepage unter dem Link https://www.bernau-bei-berlin.de/de/buergerportal/rathaus/planen_bauen/stadtplanung/bauleitplanung.html einzusehen.

Der Hundeführer muss in der Lage sein, den Hund sicher an der Leine zu halten. Er darf sein Tier nur Personen überlassen, die als Aufsichtsperson geeignet sind. Hunde sind ständig zu beaufsichtigen und insbesondere so an der Leine zu führen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden. "Verstöße dagegen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann", erklärt Bernaus Ordnungsamtsleiter Rory Schönfelder. Ein Mitnahmeverbot für Hunde bestehe auf Kinderspielplätzen und in Badeanstalten sowie an öffentlichen Badestellen, die als solche gekennzeichnet sind.

Nach dem Brandenburgischen Naturschutzgesetz darf grundsätzlich jedermann in der freien Landschaft private Wege und Pfade, Feldraine, Heide-, Öd- und Brachflächen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen außerhalb der Nutzzeit auf eigene Gefahr betreten, um sich zu erholen. "Die Nutzzeit ist die Zeit zwischen der Saat und der Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses", präzisiert Bernaus Ordnungsamtsleiter. Untersagt ist hingegen das Betreten landwirtschaftlicher Nutzflächen während der Vegetationszeit. Diese Regelung gilt für Mensch und Tier. Nach den Verordnungen über die Naturschutzgebiete "Faule Wiesen bei Bernau", "Ladeburger Schäferpfühle" und "Schönower Heide" ist es in diesen Naturschutzgebieten verboten, Hunde frei laufen zu lassen