Die Stimmung der Farben

Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Das Malen ist für mich ein Grundbedürfnis. Ich muss es einfach tun", sagt Catrin Sternberg, Jahrgang 1967, aus Eberswalde. Und dieser innere Antrieb, dieses Streben nach dem Sich-ausdrücken im Bild begleitet sie schon seit frühester Kindheit. "Ich bin nie ein Mensch der Worte gewesen", gesteht sie.

Erste Zeichnungen fanden zunächst mit dem Bleistift statt, was für Catrin Sternberg bis heute ein häufig genutztes Mittel darstellt. Mindestens für die Skizzen.

Und auch ein Ausflug in die Musik war Teil ihres Weges. Wer meint, an der Bassgitarre seien meist Männer anzutreffen, der irrt, denn Catrin Sternberg war dem Instrument fast zehn Jahre treu. Irgendetwas erwies sich jedoch als nicht ganz stimmig. "Das war einfach nicht mein Ausdrucksmittel", stellte sie fest. Immerhin hat sie während dieser Zeit ihren Mann Thomas kennengelernt. Während der Schwangerschaft fiel ihr dann ein Buch über Ölfarben in die Hände und fortan wusste sie, wo die Reise hingehen sollte.

Manfred Tekla und seine Malschule kamen gerade recht, um der Leidenschaft noch mehr Form zu verleihen. "Ich habe damals seine Kurse in Eberswalde und Joachimsthal besucht", erinnert sich Catrin Sternberg.

Was über viele Jahre zunächst nur ein Hobby war, schuf sich schnell immer mehr Raum. Da erschien es nur folgerichtig, dass Catrin Sternberg 2009 ihren Beruf aufgab und sich ganz der Malerei widmete. "Das war wie ein Befreiungsschlag, der jedoch ganz viel Mut erforderte", sagt sie.

"Farben spielen bei mir immer ein große Rolle", so die Künstlerin. Ganz besonders liebt sie maritime Motive in Öl. Helle Töne, die den Sand, den Wind und das Meer spüren lassen.

Nur am Ufer des Meeres zu sitzen und die unendliche Weite zu erfahren, sei die reine Inspiration. Das hat auch viel mit den Sehnsüchten und Stimmungen des Lebens zu tun, beschreibt Catrin Sternberg und sei draußen unter freiem Himmel am besten umzusetzen. "Heute male ich nur noch, was mir selbst eine Herzensangelegenheit ist. Dann bin ich frei", sagt sie voller Überzeugung. Und das werden demnächst Bilder und Momentaufnahmen aus der näheren Umgebung, der Heimat sein, verrät sie. Hier sei es schließlich auch schön, meint sie lachend.

Die Bilder haben keine Botschaft, sie sollen einfach nur die Stimmung transportieren. Zunächst einmal muss ich mich darin finden, wenn es dann auch noch andere erreicht, ist es umso besser, beschreibt die Malerin. Wenn Catrin Sternberg nicht gerade selbst malt, so hat sie zahlreiche Schüler aus allen Altersgruppen. Die Jüngsten sind 10, die älteste Schülerin ist über 70 Jahre alt.

"Die Zunft" spielt zur Laudatio

Die erste Soloausstellung war bereits vor zwei Jahren zum 50. Geburtstag geplant. Aber dann ist es doch anders gekommen. Nun haben Freunde und Wegbegleiter sie doch noch ermuntert, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Die 130. Ausstellung in der Mühle trägt den Titel "In der Ferne" und zeigt Reisebilder mit überwiegend maritimer Prägung. Catrin Sternberg ist Mitglied des Kunstvereines "Die Mühle".

Zur Vernissage wird für den 24. August, 14.30 Uhr, in die Zainhammermühle eingeladen Ihr Ehemann übernimmt mit seiner Formation "Die Zunft" die musikalische Umrahmung. Die Laudatio hält Wolfgang Schubert.