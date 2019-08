Stippvisite bei den Helfern

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Irgendwie gab es am Freitag für Wahlkämpfer Dietmar Woidke ein Kontrastprogramm. Um 7 Uhr am Morgen hatte er noch auf dem Altmarkt in Cottbus gestanden. Nun, am späten Nachmittag, auf dem Weg zum Sommerfest von IHK Ostbrandenburg und Handwerkskammer Frankfurt (Oder) im Baudenkmal Bundesschule in Waldfrieden, macht der Ministerpräsident Halt bei der Bernauer Tafel. Dort ist er zu Kaffee und Kuchen eingeladen, wird von Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern um den langjährigen Vereinsvorsitzenden Norbert Weich und Geschäftsführer Peter Raske, sowie Landtagspräsidentin Britta Stark, die wieder um ein Direktmandat im Wahlkreis Bernau–Panketal kämpft, in Empfang genommen.

In einer Stadt wie Bernau – berlinnah, mit reichlich Zuzug, geringer Arbeitslosenquote von knapp über drei Prozent und florierendem Mittelstand – sollte man nicht unbedingt vermuten, dass die Tafel gebraucht wird. Doch die Bernauer betreut rund 1000 Familien im Barnim. "Es werden nicht weniger", sagt Geschäftsführer Peter Reske. Lediglich die Kunden seien andere geworden. "Den klassischen Hartz-IV-Empfänger haben wir kaum noch, dafür immer mehr ältere Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind", erklärt er. "Und die Altersarmut wird noch zunehmen", prophezeit Tafel-Gründer Norbert Weich. "Das Jobcenter macht Druck und zwingt alle 63-Jährigen in die Rente, auch unsere Mitarbeiter hier", erzählt er. Dietmar Woidke versteht sofort. "Die Altersarmut hat zu tun mit den unterbrochenen Erwerbsbiografien. Jetzt geht die Generation in Rente, die Brandenburg aufgebaut hat", weiß er. "Wir brauchen die Grundrente und zwar schnell", sagt der Sozialdemokrat. "um die 1000 Euro. Wenn wir die hätten, wären wir ein großes Stück weiter", glaubt Woidke. "Allein in Brandenburg würden 240 000 Menschen von der Grundrente profitieren", setzt er hinzu. Norbert Weich hat da so seine Zweifel. "1000 Euro reichen nicht", sagt der Vereinschef. "Hier in Bernau müssen sie mit 750 Euro Miete rechnen. Da bleibt wieder nichts zum Leben übrig", schlussfolgert er.

Christiane Rudolf, die einmal in der Woche an Flüchtlinge in Waldfrieden Lebensmittel ausgibt, spricht ein anderes Problem an: "Wir brauchen Fahrzeuge. Unsere sind alt und für Reparaturen ist kein Geld da", sagt sie. "Wir nehmen jedes Jahr 250 000 Euro aus Lottomitteln, um die Tafeln zu unterstützen", antwortet Woidke. Auf den Antrag, den die Bernauer Tafel gestellt hat, kam noch keine Reaktion. "Sie müssen sich bis nächstes Jahr gedulden. Dann komme ich wieder, und wir fahren eine Runde", verspricht Dietmar Woidke.