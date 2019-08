Bernau fest in Radlerhand

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Für Hannes Schulz ist es ein entspannter Tag. Der gebürtige Wittenberger verdient als selbstständiger Rikschafahrer normalerweise in Berlin sein Geld. Nun ist er mit seinem Gefährt erstmals in Bernau unterwegs. "Eine spannende Route ist das entlang der Stadtmauer", findet der 29-Jährige. Doch, ob es sich lohnen würde, Rikschas in Bernau zu betreiben, daran zweifelt er. "Die Stadt ist zu klein, und der Zustrom an Touristen ist zu gering", stellt Hannes Schulz fest. "Mit Rikschas ist hier nicht ernsthaft Geld zu verdienen."

Monika Müller, die Leiterin der Tourist-Information, glaubt das auch nicht. Doch das war ja auch nicht Ziel, als die Bernauer Stadtmarketing Gesellschaft BeSt Berliner Rikscha-Fahrer für diesen Aktionstag engagierte. "Es ist einfach entschleunigend, die Stadt einmal auf andere Weise zu entdecken", weiß Monika Müller aus eigener Erfahrung.

"Bike & Beer" hat die BeSt diesen ersten Aktionstag genannt. Er soll, wie alle anderen Marketingaktionen der vergangenen Jahren, helfen, die Innenstadt zu beleben. Mit der Idee hat die BeSt erneut einen Preis beim Wettbewerb City-Offensive gewonnen.

Es sind vielleicht nicht Tausende, die der Einladung gefolgt sind, aber mehrere hundert Besucher pendeln schon zwischen Steintor, Mühlentor und Eingang zum Stadtpark an der Berliner Straße, um die Angebote zu nachhaltiger Mobilität – garniert mit Musik, Erzählungen aus der Stadtgeschichte und kleinen artistischen Darbietungen – unter die Lupe zu nehmen. Bei einem Schluck "Bernauer Torwächter" am Steintor oder Bier von der Ersten Bernauer Braugenossenschaft am Mühlentor lässt es sich zudem bestens verschnaufen. BeSt-Geschäftsführerin Franziska Hausding ist jedenfalls zufrieden mit der Resonanz. "Für das erste Mal läuft es ganz gut", schätzt sie ein.

Oldtimer geht für 85 Euro weg

Ähnlich denkt auch Moderator Lutz Reimann, der auf dem Platz vor dem Steintor mit den Anbietern von E-Bikes, Roller & Co. kurze Interviews führt, zum Rollerrennen aufruft und zur Fahrradversteigerung bittet. Die Räder sind in der Werkstatt der Hofnungstaler Stiftung auf Vordermann gebracht worden. Das kleine rote Kinderfahrrad geht als erstes weg – für 20 Euro. Es folgt ein Drahtesel, Baujahr 59. "Das ist ein richtiger Oldtimer", sagt Burkhard Hoppe, Inhaber der Fahrradwerkstatt "Don Pedalo" in Lichterfelde. Anfangs gibt er selbst noch ein Angebot ab, dann wechselt er in die Rolle des Beraters von Monika Müller. Die liefert sich mit einem Paar ein Bieter-Duell, das die Tourismus-Chefin schließlich mit dem Höchstgebot von 85 Euro gewinnt. Zwei Fahrräder hat Monika Müller bereits im heimischen Prenden zu stehen. Mit diesem werde sie auf jeden Fall auch fahren. "Es ist einfach schön", schwärmt sie.

Der "Oldtimer" von "Don Pedalo" alias Burkhard Hoppe hat 86 Jahre auf dem Buckel. Er hat das Fahrrad vor Jahren erworben und selbst aufgebaut. Meist hängt es zur Dekoration in der Werkstatt, erzählt der Lichterfelder. Ab und zu fahre er damit – auch nach Bernau hat er es an diesem Tag mitgebracht.