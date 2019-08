Sturm auf den Wahl-O-Mat

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Politiker der Uckermark werden hellhörig: Allerorts sind harsche Töne zu hören. Über Netzwerke und Facebook hagelt es Schimpfworte. Polizisten und Rettungskräfte berichten von zunehmenden verbalen Attacken und auch körperlichen Angriffen. Es gibt Extremisten, Reichsbürger und andere Strömungen. Die Wahlbeteiligung lässt zu wünschen übrig. Ist die Demokratie plötzlich in Gefahr? "Wohlstand, Lebensart, Frieden sind nicht selbstverständlich", sagt Uckermark-Landrätin Karina Dörk. Demokratie und Freiheit seien aber so selbstverständlich geworden, dass man achtsam sein müsse.

Die bunte Info-Party

Mit seinem ersten Demokratiefest will der Landkreis einen Schritt auf die Bürger zugehen. Keine Wahlstände, keine trockenen Vorträge, sondern eine bunte Party mit Kultur, Musik und viel Nebenbei-Informationen. Der Hof der Kreisverwaltung bietet sich dafür an. Parteien und Fraktionen des Kreistags, Verwaltungsmitarbeiter, Verfassungsschutz, Polizei und Verbände demonstrieren Zusammenhalt.

In modernen Zeiten muss die Funktion des Kreisparlaments besser verdeutlicht werden. Nur in Streitfällen sind die Publikumsreihen des Plenarsaals gefüllt. "Wir müssen dichter an die Bürger heran", sagt Pressesprecherin Ramona Fischer. "Und wir müssen Transparenz zeigen." Wo haben Fraktionen schon die Gelegenheit, ihre Arbeit außerhalb der Sitzung vorzustellen? Die meisten Fraktionen von den Linken bis zur AfD nutzen den Tag, um mit Ständen über ihre Politik zu informieren.

Das erste Fest der Demokratie werten die Veranstalter als Erfolg. Es sind für den Anfang doch erstaunlich viele Menschen gekommen. Und die, die sich umschauen, machen auch mit. Zum Beispiel beim Wahl-O-Mat. Oder beim "Amt für Wünsche" – eine Idee aus Prenzlau. Dort darf man wirklich mal Dinge wünschen, die einem in der Stadtpolitik auf den Nägeln brennen.

Direkt vor dem Hintergang zum Landratsamt hat der Lokale Aktionsplan Demokratie der Uckermark Thementische besetzt. "Wir schreiben alles auf, was die Menschen auf dem Herzen haben", erklärt Katrin Temblowski. "Es soll sich jeder mit seinen Ideen und Vorschlägen wiederfinden." Der Kreistag erhält später eine Zusammenfassung als Spiegelbild der Bürgermeinungen. "Gerade die Stimmung auf den Dörfern ist mitunter schwierig", sagt Katrin Temblowski. "Aber meckern ist das eine, handeln das andere." Sie wirbt dafür, die Menschen nicht nur anzuhören, sondern viel stärker zu beteiligen. Wer sich einbringen wolle, sei willkommen. Und jeder darf auch mal den gewählten Ehrenamtlichen helfen.

Einbringen sollen sich auch mehr Frauen. Das ist eine zentrale Forderung in Brandenburg. Doch genau das Gegenteil passiert gegenwärtig: Die Frauenquote in Parlamenten nimmt ab. Gerade erst wieder passiert zur Kommunalwahl in der Uckermark. Deshalb hat sich Marianne Wendt vom Deutschen Gewerkschaftsbund die Landtagskandidaten auf die Bühne über der Tiefgarage geholt. Sie sollen Farbe bekennen, warum ihre Parteien so wenig Frauen aufrütteln können, in die Politik einzusteigen. "Wir würden gern in jedem Jahr ein solches Demokratiefest veranstalten", sagt Katrin Temblowski.