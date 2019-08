Aus dem Turnverein hervorgegangen

Auszeichnung: Der Ehrenvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Köppen steckt Wehrführer Manfred Mewes das Ehrenkreuz des Verbandes an. © Foto: Jürgen Rammelt

Nachwuchs: Beim Appell präsentierte sich auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus Lindow und trat für ein Gruppenfoto an. © Foto: Jürgen Rammelt

Befördert: Zahlreiche Mitglieder der Lindower Wehr erhielten am Sonnabend im Rahmen des Appells auch ihre Beförderung für einen höheren Dienstgrad. © Foto: Jürgen Rammelt

Jürgen Rammelt

Lindow Mit einem großen Fest haben am Sonnabend die Bürger der Stadt Lindow mit den Kameradinnen und Kameraden ihrer Wehr das 140-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem Appell, an dem auch Abordnungen von weiteren Wehren aus dem Amt teilnahmen.

In seiner Festrede ging der Lindower Einheitsführer Manfred Mewes auf die Geschichte der Wehr ein, die am 15. Oktober 1879 gegründet wurde. "Es gab im Jahr davor zwei verheerende Brände, die der Anlass waren, dass sich aus dem Männerturnverein heraus eine Wehr gründete", berichtete der Chef der heutigen Wehr. Manfred Mewes verwies im Weiteren auf die noch vorhandene Fahne des Turnvereins, die restauriert werden konnte und am Sonnabend voller Stolz gezeigt wurde.

Mehr Aufgaben als früher

"Früher galt es, Feuer zu löschen", erklärte der Leiter der Wehr. Doch mit den Jahren seien die Aufgaben für die Brandschützer gewachsen. "Heute wird die Feuerwehr zu Einsätzen zur Tierrettung, bei Verkehrsunfällen, technischen Hilfeleistungen, bei Hochwasser-Situationen und anderen Witterungsunbilden zu Hilfe gerufen."

"Eigentlich wollte ich heute ein neues Tanklöschfahrzeug in Empfang nehmen", sagte Mewes. "Das Auto ist bestellt und soll im Oktober oder November ausgeliefert werden. Vielleicht klappt es am 15. Oktober, dem eigentlichen Gründungstag", scherzte Mewes, der seit 44 Jahren Feuerwehrmann ist und nebenbei ankündigte, demnächst sein Amt in jüngere Hände zu geben.

Die Schar der Gratulanten war groß. Den Anfang machte eine Abordnung der Wehr aus der ungarischen Partnergemeinde Öreglak mit Bürgermeister Miklos Maczucza an der Spitze. Sie überreichten Manfred Mewes das Modell eines historischen Feuerwehrfahrzeuges. Weitere Glückwünsche überbrachten Amtsdirektor Danilo Lieske, Lindows Bürgermeister Udo Rönnefahrt (FDP) genauso wie Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald und der Ehrenvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Karl-Heinz Köppen.

Aber auch der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Holger Baum, der Lindower Amtswehrführer Enrico Herwy und Albert Schulz, der von 1979 bis 2010 Chef der Lindower Wehr war und heute Ehrenwehrführer ist, dankten den Kameradinnen und Kameraden, die heute als ehrenamtliche aktive Brandschützer an den Einsätzen teilnehmen, wenn sie gerufen werden. Schulz hatte sogar einen Scheck über 1 500 Euro dabei, den er zur Freude der Brandschützer an Manfred Mewes übergab.

Zahlreiche Beförderungen

Es folgten Ernennungen zum Feuerwehrmann und zur Feuerwehrfrau sowie zahlreiche Beförderungen zum nächsthöheren Dienstgrad. Vier Kameraden wurden mit dem Verdienstabzeichen für zehn Jahre in Kupfer, sowie zwei weitere mit der Treuemedaille in Silber (30 Jahre) und für 40 Jahre in Gold geehrt. Ein besonderer Höhepunkt war die Auszeichnung von Manfred Mewes mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes OPR durch den Kreisbrandmeister Wolfgang Hohenwald und den Ehrenvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Karl-Heinz Köppen.

Dem Appell folgte ein Umzug durch die Stadt Lindow. Nach dem Blasorchester der Feuerwehr Gransee marschierten die Mitglieder der Jubiläumswehr, zu denen auch die Lindower Jugendwehr gehörte. Aber auch ein historisches, von Pferden gezogenes Spritzenfahrzeug, sowie heutige moderne Einsatzfahrzeuge konnten bestaunt werden. Auf dem Platz vor dem 2001 fertiggestellten Feuerwehrgerätehaus wieder angekommen, wurde dann kräftig gefeiert.