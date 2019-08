Wundervoll violett

Holger Rudolph

Pfalzheim Mehr als 1000 Besucher nutzten am Sonnabend die Chance, beim fünften Pfalzheimer Heidefest die Erikablüte in der Kyritz-Ruppiner Heide sowie eine Vielzahl kultureller Angebote zu genießen. Erstmals hat der neue Verein Temnitzquelle Pfalzheim das Fest organisiert, nachdem sich die Gemeinde Temnitzquell und das Amt Temnitz davon zurückgezogen hatten.

Kutschfahrten in die Heide

Begehrt waren Kutschtouren in die blühende Heide. Mehrere hundert Besucher wollten vom Planwagen aus das farbenfrohe Naturschauspiel erleben. Was könnte besser zu einem solchen naturnahen Volksfest passen als Volkslieder, die sich ebenfalls mit der Landschaft sowie dem Glück und Leid der Menschen beschäftigen? Der Alt Ruppiner Möhring-Chor sang am Nachmittag im bestens gefüllten Festzelt von alledem und erhielt dafür starken Beifall. Bereits am späten Vormittag hatte es einen Auftritt der Jagdhornbläser gegeben. Am frühen Abend sorgte dann die Storbecker Linedance-Gruppe für gute Stimmung.

An einer Vielzahl von Ständen zu beiden Seiten der Dorfstraße präsentierten sich Tourismus-Unternehmen, Hersteller ökologischer Lebensmittel sowie Organisationen und Verbände. Am "Lernort Natur Mobil" erklärte Jäger Klaus Freckmann vom Kreis- und Landesjagdverband vor allem Kindern und Jugendlichen anhand von Tierpräparaten die Fauna des Waldes, und welche Bedeutung die verschiedenen Tiere für das Ökosystem haben.

Räder mit dicken Reifen

Robuste Fahrräder mit außergewöhnlich dicker Bereifung und zuschaltbarem Elektroantrieb gab es am Stand von Big-Wheel-Pfalzheim zu sehen. Susann und Andreas Richter vermieten seit einem Jahr die sehr speziellen E-Bikes für halbe oder ganze Tage. Susann Richter hatte viele Fragen zu beantworten. Das Interesse an einer Tour durch das Gelände, natürlich nur auf den von Munition beräumten Wegen, war groß. Wer einmal mit einem Big-Wheel ganz entspannt auf den sandigen Wegen unterwegs war, komme schnell auf den Geschmack, sagte Richter.

Das Seniorenehepaar Gerda und Gerhard Blümchen war aus Neuruppin zum Fest gekommen. Sie ist in Pfalzheim groß geworden und freute sich, dass ein Teil der Heide nun endlich genutzt werden kann. Familie Blümchen hatte an sehr vielen Protestwanderungen der Bürgerinitiative Freie Heide teilgenommen. Dass es nun schon seit fünf Jahren das Heidefest gibt, sei der Beginn einer sehr schönen Tradition, sagte sie. Von Kindern umlagert war die Gühlen-Glienickerin Annette Dahlenburg. In "Nettis Märchenwelt" las und erzählte Dahlenburg von "Schneeweißchen und Rosenrot", "Hänsel und Gretel" oder "Hans im Glück". Die vierjährige Maike war eine der Zuhörerinnen. "Das war schön", kommentierte sie lächelnd.

Tour zum Sielmannhügel

Der Rheinsberger Ruheständler Martin Gilde und fünf weitere Prinzenstädter kamen mit dem Fahrrad zum Fest. Er hatte erst kürzlich eine Tour zum Sielmannhügel in der Heide unternommen und war dabei auf Plakatwerbung für das Heidefest gestoßen. Schnell stand so das nächste Tourenziel fest. "Ich bin begeistert, was dieses kleine Dorf auf die Beine stellt", lobte er. Das Pfalzheimer Heidefest ziehe offenbar Rheinsberger ganz besonders an, schätzte er ein und kam kaum aus dem Grüßen von Bekannten heraus: "Hier sind viel mehr Rheinsberger als im Herbst bei unserem Töpfermarkt." Vermutlich liege das an der Naturverbundenheit der Prinzenstädter.