Mann wegen Drogenhandels verurteilt

Stefan Adam

Schwedt Ein bewegtes Leben hat der 35-jährige Mann schon hinter sich. Falsche Freunde, keine Arbeit, dem Alkohol und letztlich auch den Drogen verfallen, fristete er ein Leben im Rausch. Bis Polizisten an seine Tür klopften. 32 Ecstasy-Tabletten, 39 Gramm Amphetamine und 8,5 Gramm Marihuana wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt. Weil sein Kumpel ihn bei der polizeilichen Vernehmung außerdem beschuldigte, aus Berlin 160 Ecstasy-Tabletten und 50 Gramm Amphetamine zum Weiterverkauf geordert zu haben, musste sich der Mann vor dem Strafrichter wegen unerlaubten Drogenbesitzes und Drogenhandels verantworten.

"Ich war damals viel mit Freunden unterwegs und kann mich an Details nicht mehr erinnern. Wir haben uns in Berlin die Drogen beschafft", lautete seine Argumentation vor Gericht. Er habe sich zu der Zeit auch von seiner Freundin getrennt und viele Partys und Feten veranstaltet. "Dazu brauchte ich die Drogen, nicht zum Handeln. Ich bin kein Dealer", stellte er klar. Während der Verteidiger anführte, dass sein Mandant von den Drogen los sei und versuche, sein Leben in den Griff zu bekommen, sah der Staatsanwalt, der die 15 Vorstrafen des Angeklagten erwähnte, keinen Zweifel am Besitz und Handel mit Drogen. Er forderte aufgrund des Geständnisses eine Gesamtgeldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 50 Euro. Der Strafrichter teilte diese Auffassung und bestätigte die 4000 Euro Geldstrafe in seinem Urteil. "Ein ausschließlicher Eigenverbrauch bei solchen Mengen ist nicht nachvollziehbar", hieß es in der Begründung des rechtskräftigen Urteils. Den Geldbetrag kann der Mann in Raten zahlen.