Arbeitsplatz-Garantie für Azubis

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Aufträge für die Wagen-Instandsetzung werden erst im vierten Quartal wieder angenommen. "Unsere Auftragsbücher sind bestens gefüllt", sagt Geschäftsführer Heiko Prötzsch, der als Werkleiter verantwortlich ist. Mittlerweile stehen in dem Traditionsbetrieb, dessen 140-jähriges Bestehen 2018 gefeiert wurde, immerhin wieder 147 Mitarbeiter in Lohn und Brot.

Dass das Unternehmen auf die Erfolgsspur zurückgekehrt ist, war am Sonnabend beim zweiten Tag der offenen Tür nach der Premiere im vorigen Jahr erneut das beherrschende Thema. Denn es hätte auch anders kommen können: Im Oktober 2014 hatte die Deutsche Bahn AG angekündigt, ihr Werk in Eberswalde bis Ende 2016 zu schließen. Dem entschlossenen Widerstand der damals noch 500 Beschäftigten, den Protesten aus der Einwohnerschaft und der Einflussnahme von Kommunal- und Landespolitikern war es zu verdanken, dass der Standort doch nicht dicht gemacht, sondern zum 1. Januar 2017 von der Quantum Capital Partners AG weitergeführt wurde, deren neugegründete Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH allerdings bereits im März des selben Jahres Konkurs anmeldete.

Geschäftsführer lobt Personal

Seit Januar 2018 gehört der Betrieb zur Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH, die wiederum eine Tochter der Deutschen Eisenbahn Service GmbH (DESAG) ist. "Wir haben vom ersten Tag an in Größenordnungen private Kunden aus der Eisenbahnbranche gewonnen", betont Heiko Prötzsch. Seit Juli dieses Jahres lasse sogar die Deutsche Bahn AG wieder Wagen in Eberswalde instandsetzen. "Die frisch unterschriebenen Verträge verbessern unsere Perspektiven weiter. Und sprechen für die Fachkompetenz und das Leistungsvermögen unserer Mitarbeiter", urteilt der Geschäftsführer.

Im September werde im Werk für etwa eine halbe Million Euro eine neue Strahlanlage installiert, die wichtig sei, um noch effizienter Radsätze instandsetzen zu können, sagt Heiko Prötzsch. Gerade sei der erste Ausbildungsjahrgang in Eberswalde begrüßt worden. "Für die fünf angehenden Mechatroniker geben wir eine Arbeitsplatz-Garantie. Sie haben jetzt dreieinhalb Jahre Zeit, mit viel Einsatz herauszufinden, was ihnen am besten liegt", hebt der Geschäftsführer hervor.

Neueinsteiger und Rückkehrer

Seit Dezember vorigen Jahres gehört Justin Teßmann zur Belegschaft. Der Schlosser gehört zu der neuen mobilen Eingreifgruppe, die im Kundenauftrag im Umkreis von 150 Kilometern um Eberswalde Instandsetzungen und Reparaturen vornimmt. "Ich habe vorher in Mannheim gearbeitet – und bin heilfroh, wieder zu Hause gebraucht zu werden", sagt der Finowfurter, der sich jeden Tag auf die Arbeit freut. Und ein klein wenig die Familientradition fortsetzt: Sein Opa Volker Doberitsch war 50 Jahre in dem Betrieb tätig, den viele noch als Reichsbahnausbesserungswerk, abgekürzt RAW, kennen.

Im RAW hat auch Norbert Bartz gelernt – den Beruf eines Schienenfahrzeugschlossers. "Das war vor 31 Jahren", verrät der Eberswalder. Schweren Herzens habe er das Werk im April 2017 verlassen, als die Löhne nur noch unregelmäßig gezahlt wurden. "Ich habe vier Kinder zu ernähren. Da kann ich mir keine Experimente leisten", betont er. Seit Mai vorigen Jahres ist Norbert Bartz zurück. "Endlich herrscht hier richtig Aufbruchstimmung", schwärmt er.