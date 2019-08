MOZ

Wriezen (MOZ) Nach durchfeierter Nacht ist ein 22-Jähriger am Sonnabendmorgen in einer fremden Wohnung gelandet. Gegen 6 Uhr wurde die Polizei wegen eines Einbruchs alarmiert, als die eigentliche Mieterin den Fremden in ihren Wohnräumen vorfand. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann den falschen Hausaufgang eines Mehrfamilienhauses erwischt hatte. Beim Eindringen in "seine" Wohnung beschädigte der junge Mann die Wohnungstür.