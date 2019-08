Endlich dabei - Eisern-Fans bejubeln Auftakt

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Der bewegendste Moment kommt vor dem Anpfiff. Als kurz vor 18 Uhr die Union-Hymne gespielt wird, halten die Fans Hunderte Porträts verstorbener Anhänger hoch. "Endlich dabei" steht unter den Fotos. Viele haben Tränen in den Augen. Das mit dem Schweigen aber klappt nicht so richtig. Mit dem angekündigten 15-minütigen Stimmungsboykott wollten die Ultra-Fans des Arbeitervereins eigentlich ein Zeichen setzen gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, für die der von Red Bull gesponserte RB Leipzig (Spielbericht Seite 19) als Synonym steht.

Köpenick gleicht schon Stunden vor dem Spiel gegen den Erzfeind aus Sachsen einem rotweißen Hexenkessel. Um halb vier spucken die S-Bahnen die ersten Fanscharen aus. Der Leierkastenmann auf dem Bahnhofsvorplatz wird immer wieder von "Eisern"-Rufen übertönt, das Wegebier aus großen Eistonnen verkauft. Das Stadionheft für das historische Spiel ist zwei Stunden vor Anpfiff vergriffen. "Das war vorher nicht so. Aber heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag", sagt Verkäufer Gunnar Pomorin.

Mancher Fan kippt auf dem Weg zum Stadion noch schnell einen Kümmerling an der "Union-Tanke". Ein paar junge Männer legen Würstchen auf mitgebrachte Einweg-Grills. Immer wieder treffen sie am Waldweg auf bekannte Gesichter. "Union ist mehr als Fußball, Union ist Freunde treffen", sagt Felix, seit 2011 Dauerkartenbesitzer. Dass der Verein diese nach dem Aufstieg nur an die Fans vergeben hat, die auch schon in der vorigen Saison eine Dauerkarte hatten, findet er eine gute Lösung. "So wird sich die Fanstruktur trotz Erster Liga erst mal nicht so doll verändern", hofft der 29-jährige Angestellte im Öffentlichen Dienst.

Jacquiline (37) aus Lichtenberg geht schon seit ihrer Kindheit zu den Spielen in die Wuhlheide. Als sie ihren Freund Patrick irgendwann mitschleppte, sog auch er die einzigartige Stimmung ein. "Ich war sofort infiziert und wurde gleich aufgenommen in die Unionfamilie", erinnert sich der 44-Jährige. An diesem geschichtsträchtigen Spieltag pilgern auch sie zeitiger ins Stadion. "Vielleicht sind ja viele Neue da. Wir wollen da stehen, wo wir immer stehen", erklärt Jacquiline.

Doren Schiller (49) und Arne Sperrling (52) aus Frankfurt (Oder) haben sich auf dem berühmten Waldweg zum Stadion kennen und lieben gelernt. Nun sind sie aufgrund der Partie fast so aufgeregt wie damals. Den Union-Ohrring, den die Physiotherapeutin trägt, haben ihr Freunde als Glücksbringer geschenkt.

"Eigentlich hat Union doch nichts zu verlieren", findet Sperrlings Sohn Manuel (31), der mit dem Pärchen gemeinsam vor dem "Hauptmann von Köpenick" erst einmal mit einem Humpen Bier "vorglüht."

Drinnen in der Kneipe erzählt eine beklebte Wand vom großen Auf und Ab in der Vereinsgeschichte. "Die Plakate aus mehreren Jahrzehnten haben die Fans selbst angebracht", erzählt Kamil Dobak. Der Wirt und seine Mitarbeiter kommen mit dem Bierzapfen kaum hinterher. "Wir hoffen, dass wir durch Euphorie auch bei den Auswärtsspielen den ein oder anderen zusätzlichen Gast beim Public Viewing haben", sagt Dobak.

Für das zweite Heimspiel am 31. August gegen Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr) verkauft Union Tickets erstmals mithilfe eines Losverfahrens. Für den Topf mit 5100 Steh- und Sitzplätzen können sich alle Mitglieder ohne Dauerkarte noch bis heute Abend registrieren.