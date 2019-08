Piksen und Gipsen im Akkord

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein größerer Menschenauflauf im Krankenhaus ist normalerweise kein gutes Zeichen. Wenn das Klinikum Frankfurt in Markendorf zum Tag der offenen Tür einlädt, dann ist jedoch darauf Verlass.

Vielfältig sind die Angebote, die sich um die Gesundheit der Besucher drehen. Noch vor dem Eingang zeigen Nike Grosser und Aaliyah Hornauer ihr Können in Sachen Erster Hilfe. Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen engagieren sich bei der Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ). Das Interesse an Medizin und der Umgang mit Menschen hat sie bewogen, auf diese Weise ihre Freizeit zu verbringen, erklären sie. Herzdruckmassage und Verbände anlegen können sie schon perfekt.

Lange Schlangen beim Screening

Susanne Härtel und Elke Klützke, Krankenschwestern in der Neurologie, machen beim Tag der offenen Tür keine Pause. Hundertfach messen die beiden mit einem Piks den Blutzuckerwert oder legen die Manschette für das Blutdruckmessgerät an. "Das ist zwar anstrengend, aber auch schön", sagen sie, denn man treffe viele Leute, darunter auch ehemalige Patienten. Gleich daneben hat sich ihr Chefarzt Dr. Andreas Hartmann seine Liege mit dem dazugehörigen technischen Gerät aufgebaut. Das Screening der Halsschlagader sei jedes Jahr ein Besuchermagnet. Die lange Schlange an Menschen kündet davon. "Etwa fünf haben wir in jedem Jahr, denen wir eine Weiterbehandlung dringend empfehlen", sagt er. "Natürlich ist das keine gründliche Untersuchung", stellt er gleich klar. Über das Vorurteil, dass Chefärzte nur Aufgaben delegieren, muss Hartmann lachen. "Ich habe natürlich auch mit aufgebaut", sagt er.

Plüschbär mit Bauchschmerzen

Gut gelaunt ist auch Hajji Mohammad. Der Oberarzt der Kinderchirurgie befreit mit OP-Schwester Simone Lück einen Pandabär aus Plüsch von Bauchschmerzen, die er von zu vielen Gummibären bekommen hat. Mit viel Geduld unterweisen sie die Kinder in die Kunst des minimalinvasiven Eingriffs. "Das sind die Ärzte von Morgen", scherzt die OP-Schwester. Daneben wird im Akkord gegipst. Dutzende Kinder werden wohl am Montag mit Gipsarm in der Schule auftauchen. Darunter auch Till, der seine Oma erschrecken will – aber auch seine Klassenkameraden. Gratis dazu gibt es von Chefärztin Dr. Kerstin Lohse Tipps für eine gute Story, wie der Schüler zum Gipsarm gekommen ist.

Eher in die Abteilung Baumarkt lässt sich das Zubehör von Dr. Dirk Kunzmann und Dr. Matthias Georg Kumor einordnen. "Das ist ja auch Handwerk", meinen die beiden Mediziner. Freilich sieht der Akkubohrer der Oberärzte aus der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie etwas filigraner aus, als der in der heimischen Werkzeugkiste. Gebraucht wird er aber sicherlich öfter, wenn den ganzen Tag operiert wird. In der medizinischen Entwicklung hat sich auch in der Chirurgie viel getan, erzählen sie. Einige Knochenbrüche könnten mittlerweile auch minimalinvasiv behandelt werden. Und beim Oberschenkelhalsbruch können einige Patienten, dank Implantaten, schon am nächsten Tag wieder aufstehen. Das Fazit der Besucher jedenfalls ist überwältigend positiv – wenn sich auch die meisten wünschen, die Ärzte erst frühestens beim nächsten Tag der offenen Tür im Klinikum wieder zusehen.