Spannende Rettungsaktionen live erleben

Ausprobieren: Es ist gar nicht so einfach, mit einem Feuerlöscher einen Brand zu bekämpfen. © Foto: irina Voigt

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (Freie Autorin) Ideenreich und mit spannenden Einlagen begingen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Petershagen am Sonnabend ihren 112. Geburtstag. Sämtliche Türen standen im wahrsten Sinne des Wortes weit offen. Hunderte Geburtstagsgäste nutzten die Möglichkeiten, um sich zu informieren. Denn es gab auch ein echtes Feuerlöschertraining. Und manch einer, der ausprobierte, das Feuer in der Tonne zu löschen, staunte, dass das gar nicht so einfach war.

Alle Augen richteten sich dann nach oben, als vom Turm eine spektakuläre Menschenrettungsaktion demonstriert wurde. Mit moderner Technik zeigten die Kameraden, wie ein Opfer in einer Rettungsschale sicher aus großer Höhe bis auf den Erdboden kommt. Zuvor hatte bereits der Nachwuchs gezeigt, was zu tun ist, wenn es zu einem Unfall kommt, und einen "verletzten" Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw gerettet. Beliebt bei den Kindern waren wieder die Ausfahrten mit den Einsatzfahrzeugen durch das Doppeldorf und das Toben in der Hüpfburg. Und der Rettungsdienst Märkisch-Oderland war ebenfalls mit einem modernen Fahrzeug auf dem Platz. Die Besucher konnten sich auch über Rauchmelder informieren und beraten lassen und sich die Technik ihrer Feuerwehr anschauen.

Unter den Geburtstagsgästen waren Vertreter der Gemeindeverwaltung und ebenso zahlreiche Mitglieder der Nachbarwehren aus Neuenhagen und Eggersdorf. "Wir sind derzeit 35 Einsatzkräfte und 30 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr", berichtet Pressesprecher Michael Kleiner. Der 23-Jährige ist selbst schon seit sieben Jahren dabei. Natürlich sei trotz des Festes die Einsatzbereitschaft garantiert, erklärte der Petershagener Feuerwehr-Nestor Hans-Dieter Kandzia. Nur bei der Party, die am Abend folgen sollte, sicherten die Eggersdorfer die Einsatzbereitschaft solidarisch ab. Schließlich gehört zu einer zünftigen Geburtstagsfeier auch, dass man mit seinen Gästen einmal anstößt.