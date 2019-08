MOZ

Strausberg (MOZ) Auf einer Ausfahrt am Sonnabendnachmittag ist eine Kutsche umgekippt. Dabei wurden drei Personen verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache gingen in der Auguststraße die Pferde, die die Kutsche zogen, durch. Das Gefährt kippte dadurch in den Straßengraben. Der 68-jährige Kutscher wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten im Alter von 20 und 55 Jahren wurden ambulant behandelt.