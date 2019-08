Kräftig abgeräumt im Finale

Matthias Haack

Wulkow (moz) Wieder einmal haben es die Frauen und Männer um Hans-Joachim Deter und Nina Tornow geschafft, den Fokus der Reitsportfreunde nicht nur auf die eigenen Pferdetage zu richten. Auch brachten einige Neulinge ihre Vierbeiner an den Start.

Insgesamt zählte der Veranstalter zur 22. Auflage des Turniers "etwa 1400 Nennungen", wie Hans-Joachim Deter sagte. "Wir hatten mit weniger gerechnet, weil an diesem Wochenende viel los war" in der Szene. Damit zeigte sich der RFV Wulkow sehr zufrieden, nur ein "wenig Regen hätte es durchaus am Abend sein können". Deter sah bei der Vielzahl von Prüfungen zwar einige Stürze, doch die seien glimpflich verlaufen und die werde es immer geben. Vor allem vorm Wassergraben stoppten einige Pferde.

Der Reit- und Fahrverein integrierte mehrere Wettbewerbe in die drei Tage. Dazu zählten Qualifikationsprüfungen für den Ludger-Beerbaum-Cup oder Kreismeisterschaften der Kleinen, Mittlerer und Großen Tour oder das Jump & Drive, eine Mischung aus Fahren mit einem Auto und Reiten. Das Mannschaftsspringen mit jeweils vier Startern rundete den zweiten Tag sportlich ab. Es setzten sich die Golden Girls durch, die aus Anthea Backs (Wulkow), Anne-Katrin Gelhaar (Vierraden) und dem Löwenberger Duo Hannah Pfitzmann und Lenya Beckmann bestehen. Ein Interview mit den Wulkower Turboschnecken folgt in einer der nächsten Ausgaben.

Dieses umfangreiche Programm lockte mehrere tausend Zuschauer auf die weitläufige Anlage zwischen Stege und modernisierter Bundesstraße 167. Das waren phasenweise so viele Gäste, dass die Parkflächen nicht reichten und auf Bereiche im Ortskern verwiesen wurde.

Sportlich sorgte unter anderem Steffen Krehl am Sonnabend für einen Augenschmaus. Der Lentzker musste seinen Start in der Springprüfung der Klasse M* hinauszögern. Sein Pferd Contess Chaplin wurde kurz vorm Aufruf beim Hufschmied vorgestellt. Krehl: "Er musste vorn nageln. Ich bin dann weg vom Schmied, raus auf den Parcours und runter mit dem Sieg." Krehl legte ein irres Tempo vor und zählte wie auch fünf Kontrahenten zu den Sportlern mit fehlerfreien Ritten. Nur knackte er als einziger aus beiden Abteilungen die 60-Sekunden-Marke und verwies den bis dahin Führenden Erik Welling mit Carino (Schönhausen) auf Platz zwei. In der Abteilung I hatte sich die Berlinerin Lea Weberbauer mit Mandarina sowie He’s The One Kit einen Doppelsieg erritten.

Rang drei der zweiten Abteilung ging erneut an Steffen Krehl. Auch mit Con Acord war er fehlerfrei aus dem Parcours gekommen. Und mit Gates Bill (Rang sieben) fiel eine Stange. Dennoch reichte es, um alle drei Pferde in die Platzierungen zu reiten. "Ich bin natürlich sehr zufrieden", strahlte er am Abend. Was ihn besonders freute – die Leistung und vor allem der Trend von Gates Bill. "Das ist ganz klar ein Zukunftspferd."

Den Abschluss bildete das S*-Springen, bei dem die besten Vier sich für eine Sonderrunde qualifizierten. Steffen Krehl kam trotz eines Abwurfs noch ins Spitzenquartett, leistete sich dann aber erneut einen Fehler. Rang vier. Dritter wurde der Neustädter Heiko Brehmer, der mit Vulkato zweimal fehlerfrei blieb. Schneller war jedoch Max-Hilmar Borchert. Er hatte sich im ersten Umlauf eine glänzende Ausgangsposition verschafft: Mit Catherina als auch Cent-blue startete er als Vorletzter und Letzter, hatte also auf beide Konkurrenten reagieren können. Silber und auch Gold (Cent-blue) gingen an den bekannten Reiter vom RV Stechlin-Menz.