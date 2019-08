MOZ

Bernau (MOZ) In Bernau und Zepernick ermittelt der Staatsschutz, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Sonntag elf Wahlplakate unterschiedlicher Parteien beschädigt haben. Drei der Wahlplakate waren in Bernau in der Ladeburger Straße und in der Mühlenstraße sogar in Brand gesetzt worden. In Eberswalde hat die AfD am Freitag Strafanzeigen angekündigt, weil im Stadtgebiet systematisch Plakate dieser Partei zerstört würden.