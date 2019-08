Integrationsposten der Uckermark schon wieder leer

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Schon wieder Stühlerücken: Der gerade erst frisch besetzte Platz des Kreisintegrationsbeauftragten ist erneut leer. Nach Angaben der Kreisverwaltung hat man sich von dem im März berufenen Guido Nitschke noch in der Probezeit trennen müssen. "Er war den Anforderungen nicht gewachsen", so Sozialdezernent Henryk Wichmann.

Jetzt ist die Stelle also erneut innerhalb kurzer Zeit frei. Denn auch Vorgänger Stefan Krüger hatte es vorgezogen, im vergangenen Herbst nach nur kurzer Amtszeit ins Jugendamt zu wechseln. Und selbst dessen Vorgänger Mazierullah Quaderi saß ebenfalls nicht lange auf dem Stuhl und ging ins Wirtschaftsleben zurück.

Ist der Posten so ungeliebt? Der ständige Wechsel wirft kein gutes Licht. Die Verwaltung will nicht wieder viel Zeit ins Land gehen lassen und hat nun die nach der öffentlichen Stellenausschreibung Zweitplatzierte auserkoren und angefragt. Tamara Gericke aus Fredersdorf sagte zu. Die 58-Jährige ist seit langer Zeit in der Flüchtlingsarbeit in der Uckermark wirksam, war als Sozialarbeiterin tätig, gehörte dem Integrationsbeirat an und kennt sich mit den Behörden und Abläufen aus. Bei Politikern im Kreis kam bereits im Frühjahr die Frage auf, warum sie nur auf Rang zwei der Auswahl landete.

Jetzt also wieder ein Neustart. "Ich hoffe, dass ich den Job zehn Jahre mache", so Tamara Gericke. Der Kreistag muss noch zustimmen.