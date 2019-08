Klettervergnügen in der Boulderhalle Bloc48 unterm Dach

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Erwachsene zahlen zehn, ermäßigt acht Euro fürs Tagesticket. Schüler bis 18 Jahren sind mit 6,50 Euro und Kinder unter zwölf Jahren mit fünf Euro dabei: Am Sonnabend ist an der Coppistraße 3 im Rofin-Gewerbepark die erste Boulderhalle Brandenburgs eröffnet worden.

Wo einst die Jugend in der Diskothek A-Werk abgefeiert hat, kann ab sofort wochentags von 12 bis 22 Uhr und an den Wochenenden sowie feiertags jeweils von 10 bis 22 Uhr auf 1000 Quadratmeter Kletterfläche mit Spaß trainiert werden. Wer sich an einem der sechs Schwierigkeitsgrade ausprobieren will, muss mindestens fünf Jahre alt sein. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.

"Das Wort Boulder kommt aus dem Englischen und bedeutet Felsblock. Bouldern ist das Klettern ohne Klettergurt und Kletterseil bis zu einer Höhe bis 4,50 Meter, aus der man noch verletzungsfrei abspringen kann", sagt Sven Unger, der die Bloc48 genannte Halle gemeinsam mit York Krüger betreibt.

Den Kletterpark am Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck, den Sven Unger seit sieben Jahren führt, gibt es weiter. Dort sind acht Parcours zu bewältigen.