Rock am Hafen

OGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein halbes Dutzend Bands hat am Samstag dem Publikum bei Rock am Hafen in Hennigsdorf mit Rockmusik wieder mal ordentlich eingeheizt.

Bis zu 1 000 Besucher wurden auf der Hennigsdorfer Festwiese erwartet. Das Musikfestival fand zum 15. Mal statt. Organisiert wurde die kostenlose Open-Air-Veranstaltung von der Musikerinitiative Hennigsdorf gemeinsam mit der Stadt.

Seit 1990 ermöglicht die Initiative Newcomerbands, sich hier einen ersten Namen zu machen. Aber auch Profibands sind regelmäßig am Start.