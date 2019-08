Bummeln auf dem Skulpturen-Boulevard

Auftakt: Blechbläser waren am Sonnabend viele zu hören. Unter der Leitung von Trompeter Joachim Weigert bewegten sich die Birkenwerderaner musizierend auf die Hohen Neuendorfer zu – schon einen Tross an Besuchern mit sich führend. © Foto: Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf/Birkenwerder (MOZ) Der Skulpturen-Boulevard von Hohen Neuendorf und Birkenwerder wurde am Sonnabend zur Flaniermeile für 2 000 Gäste. Neue Kunst konnte bestaunt werden.

Annäherung "Wo bleibt ihr denn?", lässt Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt beim Kollegen Stephan Zimniok nachfragen. Der Birkenwerderaner bleibt gelassen. "Wir sind pünktlich da." Die Bläser bewegen sich nun auf den Speckgürtel von Birkenwerder zu, wie Projekt-Chef Joachim Weigert sagt. Bei jeder Skulptur wird kurz ein Stück der Eurovisions-Hymne geblasen. Von der anderen Seite kommt Uwe "Lumpi" Schröder mit seiner Bläsertruppe, dem Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr. Das Treffen klappt perfekt, der Auftakt von "Art an der Grenze" ist geschafft. Er sei so froh, sagt Steffen Apelt, dass die Straße nicht, wie vor ein paar Jahren ursprünglich geplant, einfach ausgebaut worden ist, sondern Anwohner und Kunstfreunde hartnäckig diesen Skulpturen-Boulevard vorangetrieben hätten. Inzwischen wechseln auf der Flaniermeile sogar schon die Kunstwerke. Am Sonnabend können die Besucher einer offiziellen Enthüllung beiwohnen – auch wenn keine Hülle das hohe stählerne Werk zuvor versteckt hat. Der aus dem Elsass stammende Künstler Sylvain Chartier erläuterte Form und Farben von "Cour B". Das tiefe Blau ist der Farbe von französischen Zügen abgeschaut, das helle ist ein Blau der Firma Porsche. Dynamik scheint deshalb bei diesem Werk schon mal als Charakterisierung gesetzt zu sein. Wie bei vielen anderen Skulpturen auf dem Boulevard kann sich aber jeder seinen eigenen Reim auf die Kunst machen.

Vielleicht ist im Laufe des Tages nicht mehr jeder Programmpunkt so pünktlich. Darauf kommt es gar nicht an, denn alles mitzuerleben, ist sowieso unmöglich. Geschätzte 2 000 Gäste lassen sich bis in die späten Abendstunden über das Kunstfest an der Birkenwerderstraße treiben. Urs Jaeggi sieht sich am Nachmittag an seinem neuen Kunstwerk von begeisterten Zuhörern seiner Gedichte umringt. Darunter sind sogar ehemalige Studenten, die den 88-jährigen Künstler noch aus seiner Zeit als Soziologe an der Uni kennen. Zur Lesung schwirren und ächzen, quieken und seufzen, jammern und flirren unglaubliche Töne durch die Luft, die Frank Gratkowski seinem Saxofon entlockt.

Zahlreiche Künstler bereichern das Fest mit einer Auswahl ihrer Werke, und an den Ständen der Partnergemeinden Müllheim, Bergerac und Janow Podlaski lassen sich deutscher und französischer Wein sowie Crêpes und Baumkuchen genießen.

Blechinstrumente und Gitarren sind beim Kunstfest viele und auf unterschiedlichste Weise zu hören. "Fanfara Kalashnikov" erschallt schon von Weitem fröhlich. Mit dem früheren Spliff-Mitglied Potsch Potschka und seinem Partner Frank Müller-Brys verbinden Fans längst virtuose Gitarrenklänge, und die Salsa Band Mi Solar sorgt für zusätzliches sommerliches Flair. Dave Goodman und Martin Röttger grooven sich in die Herzen. Nur bei "Kamaduka" wird es am Abend still, denn die ganz in Weiß gekleideten poetischen Aktionskünstler schieben vorsichtig einen Kinderwagen durch die Nacht.