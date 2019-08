Auch die Kleinen ganz groß

Eines der abendlichen Highlights: Die Musiker des inklusiven Bandprojekts Station 17 heizten am Sonnabend auf der Bühne ein. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Waldsieversdorf (Freier Autor) Ein Festival für die ganze Familie sollte das Waldorado sein, lautete der Anspruch des Organisatorenteams um Zorana Musikic und Katinka Brundiers.

Das waren keineswegs nur leere Worte, wie jeder sehen konnte, der am Sonnabendvormittag seinen Fuß auf die Festwiese setzte. Die war nämlich die meiste Zeit des Tages vorrangig in Kinderhand: Gewissermaßen ein riesiges Spiele-, Bastel-, Mitmach- und Erkundungsparadies. Mit der Manege oben auf der kleinen Anhöhe, allerlei artistischen Angeboten zum Ausprobieren, Bauen mit Legosteinen, Ballspielen und der Bücherecke, wo man dem bunten Treiben draußen vorübergehend entkommen und in Traumwelten eintauchen konnte. Dazu noch der Pampa-Mitfahrparcours mit allerlei Fahrzeugen im Kinderformat oder schließlich nachmittags die überaus nachgefragte Puppenbauwerkstatt mit der Bu­ckower Künstlerin Swantje Wandt, die gehörig ihren Fundus geplündert hatte, sich riesig über die Resonanz freute.

Bilderstrecke Waldorado-Festival in Waldsieversdorf Bilderstrecke öffnen

Anke Bär, die später aus ihrem im dörflichen Nachkriegsdeutschland 1948 spielenden Buch "Kirschendiebe" rund um die Erlebnisse der elfjährigen Lotte las und damit eine Brücke des Austausches zwischen den Generationen schlagen möchte, zeigte sich von der ganzen Atmosphäre ebenfalls sehr angetan. "Ich finde beeindruckend, wie die das alles auf die Beine gestellt haben. Die Organisatoren haben eine große Gabe, tolle Menschen zusammenzubringen. Und auch der Umgang auf dem Platz ist äußerst respektvoll." Eine Einschätzung, die wohl die meisten teilen mochten, die da teilweise nur mal ein oder zwei Stündchen vorbeischauten, teils auch das ganze Wochenende über in Waldsieversdorf campierten. So wie Familie Pinto de Melo aus Berlin-Hermsdorf. "Gestern Abend war schon toll, und heute früh waren wir mit auf Waldwanderung", erzählten die Eltern Janine und Ricardo, "es ist superschön, die Kinder haben ihre Freude." Das war wiederum Miguel und seiner kleinen Schwestern Jana anzusehen, die sich bei Thomas Lehn und Gerhard Hoffmann in Mönchskluft beim Kartoffelschießen mit einer besonderen Armbrustkonstruktion ausprobierten. "Pommflitz" nennt sich das spezielle, witzige Angebot der beiden Karlshorster.

Gespräche, Musik und mehr

Sogar ein bisschen länger, als laut Programmplan vorgesehen, diskutierten einige Gäste noch mit den Vertretern der Gruppe Extinction Rebellion, die zuvor mit Bildern eindrucksvoll-erschreckend die globale Bedrohung Klimawandel vorgestellt hatten. Abends heizte dann unter anderem noch die inklusive Band "Station 17" auf der Bühne mit heißen Rhythmen ein, bevor es Sonntag mit wieder spannenden Offerten weiterging.

Schon mit dem Auftakt am Freitag, zu dem sich mindestens 200 Gäste eingefunden hatten, war Zorana Musikic vollauf zufrieden: "Die Seifenblasendisco war der größte Renner, viele haben aber auch beim Swing-Workshop begeistert mitgemacht. Bei den Lagerfeuergeschichten saßen nachher ebenfalls etliche."