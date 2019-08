Mehr als 3500 Menschen feiern den edlen Tropfen

Eckhard Handke

Neuruppin (freier Autor) Das Neuruppiner Weinfest auf dem Schulplatz und im Rosengarten war für drei Tage wieder Sammelpunkt für Weinliebhaber aus der Region und hatte besonders nach Sonnenuntergang Zulauf.

Wer seinen Schoppen Wein auf einem der Sitzplätze mit Freunden, Arbeitskollegen oder Familie genießen wollte, musste sich schon am frühen Abend auf die Socken machen, denn viele Gäste blieben bis zum späten Abend sitzen. Weingott Bacchus hatte Petrus wohl dieses Jahr gnädig gestimmt, denn an allen drei Tagen herrschte angenehmes Weinfestwetter.

Bilderstrecke Weinfest 2019 in Neuruppin Bilderstrecke öffnen

Neben Ruppiner Gastronomen schenkten auch wieder Winzer von verschiedenen Weingütern ihre Jahrgänge von 2017 und 2018 aus. Ob Müller-Thurgau, Rivaner, Riesling, Weißer oder Grauer Burgunder, die Auswahl am eingefangenen Sonnenschein war groß. Sogar Melonen- und die Erdbeer-Bowle fanden reichlich Abnehmer, und mit Soljanka, Fladenbrot und Flammkuchen konnte auch der Appetit nach dem Glas Wein gestillt werden. Ein Renner waren auch die Chinesischen Hirtenspieße mit Fleisch vom Temnitzer Freilaufschwein. Am Freitag konnte zur Musik der Partyband "Musik & Voice" getanzt werden, am Samstagabend gab es dann Klassiker der Rock-, Pop- und Soulgeschichte von der Liveband "Steph & Like us" auf die Ohren. Für die Moderation und die Musik aus der Konserve hatte DJ Heinz Hugo beim Weinfest an den drei Tagen wieder ein gutes Händchen. Nach ersten Schätzungen waren bis Samstagabend gegen 20 Uhr schon rund 3 500 Besucher an den drei Tagen zum Weinfest gepilgert, viele waren sogar an zwei oder allen drei Tagen dabei. Alleine zur Eröffnung durch Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) waren 600 Gäste dabei. Weitere Fotos sind zu finden unter www.moz.de/galerie/fotos