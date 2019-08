Engagierte Vereine und Familien in Gottberg

Holger Rudolph

Gottberg (freier Autor) Gut besucht war am Sonnabend das Dorffest in Gottberg. Ortsvorsteher Matthias Kusch (parteilos) freute sich, dass das traditionelle Sommerfest auf dem Sportplatz auch diesmal wieder viele Menschen anzog.

Am Nachmittag gab es ein außergewöhnliches Fußballspiel zu sehen. Dabei zählte nicht so sehr das Ergebnis, sondern vor allem der Spaß. In den bunt gemischten Mannschaften FC Gottberg und Freunde aus Wildberg und anderswo spielten Mädchen, Jungen, Männer und Frauen.

Beliebt waren auch die Kegelbahn und der Kraftmess-Automat. Klar, dass der von vielen Gottbergerinnen selbst gebackene und spendierte Kuchen beim Publikum sehr gut ankam. Manchen schmeckte es so gut, dass sie bei den Veranstaltern nach den Rezepten fragten. Kusch konnte da nur loben: "Bei allen Freizeitbäckerinnen bedanke ich mich ganz herzlich."

Wer lieber etwas Deftiges genießen wollte, hatte am Grillstand eine gute Auswahl. Am späten Nachmittag gab es dann auch die stets beliebten frisch geräucherten Forellen. "Frisch", das meinen die Gottberger wörtlich. Kusch erklärte: "Wir haben unseren eigenen Räucherofen, in dem der Fisch vor Ort zubereitet wird." Wer wollte, konnte bis spät in den Abend feiern, denn es gab Musik vom DJ bis in die Nacht hinein. Für Gemütlichkeit sorgten dabei auch die Sitzmöglichkeiten im geräumigen Festzelt, das auch vor den hin und wieder auftretenden Windböen schützte.

Wieder einmal hätten sich die örtliche Sportgruppe und die Feuerwehr ganz besonders bei der Vorbereitung des Festes hervorgetan, lobte Kusch. Außerdem hätten sich einige Familien aus dem Dorf im Vorfeld des Ereignisses sehr stark engagiert. Ohne sie und mehrere Firmen aus der Region, die als Sponsoren wirkten, wäre das Fest nicht möglich gewesen, stellte der Ortsvorsteher dankend fest.