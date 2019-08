RA

Neuruppin (MOZ) Der Andrang für das Konzert der Politpunkband "Feine Sahne Fischfilet" am Sonnabend im Mittendrin im alten Bahnhof in Neuruppin war so groß, dass sich die Mecklenburger Musiker spontan entschieden, zwei Konzerte hintereinander zu geben.

Zum Glück für die Fans, die Sänger Jan "Monchi" Gorkow quasi auf Händen trugen. Mit der Aktion will die Band in kleineren Orten den Zusammenhalt der Menschen stärken, die der rechten Bewegung entgegentreten. So gehen die Einnahmen an das Jugendwohnprojekt (JWP) Mittendrin.