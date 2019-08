MOZ

Beeskow "Wie halten Sie es mit dem Wolf", ist die erste Frage, die wir am Mittwoch beim MOZ-Wahlforum zu den Landtagswahlen auf der Burg Beeskow stellen werden. Der Hintergrund: In der aktuellen Ausstellung des Heimatmuseums auf der Burg steht ein ausgestopfter Wolf, der zu DDR-Zeiten in der Region geschossen wurde. Ab 17 Uhr wollen wir mit Direktkandidaten aller Parteien, die im Landkreis Oder-Spree am 1. September zur Wahl stehen, außerdem über Land- und Forstwirtschaft und den Tourismus, Naturschutz und ländliche Entwicklung sprechen. Zugesagt haben Isabel Hiekel (Grüne/B90), Kathleen Muxel (AfD), Marco Genschmar (SPD), Andreas Gliese (CDU), Kai Hamacher (BVB/Freie Wähler) und Stephan Wende (Die Linke). Zudem sind ein Vertreter der FDP und die Einzelkandidaten Katharina Ennullat eingeladen.

Die Gesprächsrunde wird auf der Facebookseite des Spree-Journals live übertragen. Über Facebook besteht somit auch die Möglichkeit, die Runde zu kommentieren oder Fragen an die Kandidaten zu stellen. Es ist auch möglich, seine Fragen vorher per Mail an beeskow-red@moz.de zu schicken. Eine direkte Teilnahme auf der Burg ist aus Platzgründen nicht möglich. Über die Ergebnisse wird in der MOZ-Ausgabe vom Donnerstag berichtet. gar