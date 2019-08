Preussen starten mit Niederlage

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Mit einer 1:2-Niederlage startete die neu formierte Preussen-Elf im Heimspiel gegen den FC Eisenhüttenstadt in die neue Spielserie in der Brandenburgliga.

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten, es wurden jedoch torlos die Seiten gewechselt.

Gäste mit viel Selbstvertrauen

Der FCE kam mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine und powerte gleich los. Georges Mooh Djike mit einem Drehschuss setzte das erste Achtungszeichen. Und dann der Schock für die Preussen: Sven Naumann war zur Stelle und versenktw einen Abpraller zur Gästeführung (49./0:1). Fast der Ausgleich durch Nick Lange nach Zuspiel von Ceif Ben-Abdallah. Mit seiner bis dahin besten Tat verhinderte Torwart Martin Stemmler den Ausgleich (54.).

Jetzt folgte die stärkste Phase im Spiel der Eberswalder. Diese brachte den überfälligen 1:1-Ausgleich in der 56. Minute durch Stürmer Ben-Abdallah. Sein Lupfer über den Torwart unter die Querlatte war sehenswert.

Dann ein Foul an Stürmer Kim Schwager im Sechzehner (60.), doch der Pfiff blieb aus. In der 68. Minute nochmals Glück für die Gäste. Gleich drei Eberswalder Schussversuche fanden nicht den Weg ins Tor. In diese Drangphase der Eberswalder setzten die Gäste den spielentscheidenden Konterzug. Von Erik Schack selbst eingeleitet, landete das Leder nach zwei Stationen wieder bei ihm. Und es stand 2:1 (73.) für die Gäste.

Preussen rennen vehement an

Zwar ging die Schlussviertelstande klar an die vehement anrennenden Preussen, doch mit dem Quäntchen Glück retteten sich die Gäste in den Schlusspfiff.

Preussen Eberswalde muss am kommenden Samstag beim Oranienburger FC Eintracht ran.

Eberswalde: Pawel Kosarzecki – Nick Lange, Christian Amuri, Tobias Koepnick (80.Florian Groß), Eric Krause – Thorben Schöffel, Steven Zimmermann – Jean-Pierre Dellerue, Philip Januschowski (71.Kohei Suzuki) – Kim Schwager, Ceif Ben-Abdallah