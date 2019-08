HGA

Stolpe/Hennigsdorf (MOZ) Ein 33 Jahre alter Hennigsdorfer ist am Sonntag beim Auffahren auf die A 111 an der Abfahrt Stolpe in Richtung Hamburg ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke in der Tangente geprallt.

Nach Angaben der Polizei saß in dem Fahrzeug auch ein dreijähriges Kind, das vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrer soll auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.