Seniorin überrascht Einbrecher

Birkenwerder (MOZ) Eine 72-jährige Frau hat am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr zwei Einbrecher aus ihrer Wohnung an der Hauptstraße in Birkenwerder flüchten sehen.

Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, die zwar sofort die Fahndung aufnahm, aber keine Verdächtigen mehr in der Umgebung feststellen konnte. Eine Täterbeschreibung konnte die Polizei am Montag auf Nachfrage nicht liefern. Es soll sich aber um zwei Jugendliche gehandelt haben. Was sie möglicherweise gestohlen haben, war zunächst unklar. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 1 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen.

Unbekannte versuchten bereits zwischen dem 12. und 14. August, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kindfließ in Glienicke zu gelangen. Doch der Versuch, ein Kellerfenster aufzuhebeln, misslang. Die Täter flohen unerkannt, Schaden: etwa 300 Euro.