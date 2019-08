Neue Ideen für den Schlossplatz

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger Architekt Malte Reimer stellt am Dienstag beim Innenstadttreff der City-Gemeinschaft in der Stadtbibliothek am Schlossplatz (Beginn: 19 Uhr) die Pläne zur Entwicklung des Schlossplatzquartiers vor.

Die Idee, die freien Flächen zwischen Schlosspark und Louise-Henriette Steg kleinteilig und unter Einbeziehung der Bürgerschaft zu entwickeln, entstand im "Forum Baukultur", in dem regelmäßig etwa 30 engagierte Oranienburger über die Entwicklung der Stadt beraten. "Wir wollen zur Entwicklung von Baukultur und Qualität an diesem zentralen Ort im Kern der Stadt beitragen", sagt Malte Reimer. Die Informationsveranstaltung soll der Start eines Diskussionsprozesses mit der Bürgerschaft sein. Skizziert sind bereits Häuser mit unterschiedlichen Formen und Höhen, mit Höfen und Durchgängen, mindestens zwei neue Fußgängrstege über die Havel zur Umgehung der Schlossbrücke und ein neuer Zugang zum Schlosspark. "Wir wollen, dass sich lebendige Quartiere entwickeln", sagt Malte Reimer. Gut wäre eine Mischung aus Gewerbe und Handel, Wohnen und Arbeiten. Wichtig ist den Architekten Reimer und seinen Mitstreitern Steffen Weber und Jens Petzi, dass die freien Flächen nicht blockartig bebaut werden. Die Ideen der Woba lehnen sie deshalb ab. Sie hoffen auf eine breite, engagierte Diskussion.