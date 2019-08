HGA

Velten (MOZ) Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einen Kiosk in der Veltener Viktoriastraße eingebrochen und haben dort Waren und Bargeld gestohlen. Schaden: knapp 17 000 Euro.

Kriminaltechniker konnten am Tatort Spuren sichern, Zeugen der Tat werden gebeten, sich an die Polizei unter der Nummer 03301 8510 zu wenden.