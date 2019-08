Sperrungen ab Dienstag in Eisenhüttenstadt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ab Dienstag (20. August) 8 Uhr gibt es in Eisenhüttenstadt wieder zahlreiche Straßensperrungen.

Grund dafür ist das dreitägige Stadtfest, das am Freitag beginnt. Gesperrt wird die B112 (Beeskower Straße) zwischen der Fritz-Heckert-Straße und der Karl-Marx-Straße. Die Umleitung in Richtung Frankfurt erfolgt über die Straßen Am Gewerbepark, Nordpassage und Waldstraße.

Wer in Richtung Guben möchte, muss die Diehloer Straße und die Straße der Republik nutzen. Außerdem wird die Lindenallee auf der kompletten Länge gesperrt. Damit entfallen dort sämtliche Parkplätze. Wer zum Haupttor von ArcelorMittal möchte, der kann ab Dienstagmorgen den ersten Teil der Werkstraße nicht mehr nutzen, sondern muss ebenfalls aufdie Nordpassage oder die Waldstraße ausweichen. Die Sperrungen gelten voraussichtlich bis 26. August, 18 Uhr.