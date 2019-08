Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Die Mitarbeiterin einer Tankstelle wurde am Wochenende von einem Mann verletzt, der seine Wut nicht zügeln konnte, als er erfuhr, dass die Lose aus sind.

Er kam in die Tankstelle an der Berliner Straße, um seine Paybackpunkte gegen Lose einzutauschen. Erst wurde der 60-Jährige laut Polizei "unfreundlich", dann griff er die Frau hinterm Tresen körperlich an.

Der 60-Jährige stieg anschließend in seinen Pkw und fuhr davon. Die Polizei stellte ihm die Anzeige wegen Körperverletzung später zu.