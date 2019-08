Bootsmotoren in Kirchmöser gestohlen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein 51-jähriger Mann meldete am Sonntagnachmittag den Diebstahl zweier Bootsmotoren sowie weiterer Anbauteile. Unbekannte Tatverdächtige waren über ein umfriedetes Grundstück auf den Liegeplatz der beiden Hausboote in der Hafenstraße gelangt. Von dort demontierten sie vermutlich Samstagnacht die Motoren und das Zubehör. Die Beamten dokumentierten den Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe in fünfstelliger Höhe.