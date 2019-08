Neue Yogakurse

Alexandra Gebhardt

Brandenburg In der Akademie 2. Lebenshälfte beginnen am 2. September die nächsten Yoga Kurse, die bis zum 21. Oktober jeweils montags, ab 10, 12 und 14 Uhr stattfinden. Die Yogalehrerin, Frau Silvia Wehner, führt die Teilnehmer in die Asanas des Yoga ein. Die Übungen helfen, den Körper und Geist zu entspannen, erhalten und verbessern die Beweglichkeit, Konzentrationsfähigkeit und regulieren den Atem. Für den Kurs sind eine Yoga-Matte und ein kleines Kissen erforderlich.

Interessenten melden sichbei Solveigh Calderin unter 03381/41 00 88, 0160/96979849 bzw. per E-Mail an aka-brandenburg@lebenshaelfte.de an.