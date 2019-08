Positive Signale für Wensickendorfer Gnadenhof

Marco Winkler

Wensickendorf (MOZ) Es gibt offenbar einen Aufschub für den Gnadenhof Wensickendorf. Erstmals besuchte am Montag Landrat Ludger Weskamp (SPD) den Verein, nachdem sein Bauordnungsamt Mitte Februar aufgrund von "erheblicher planungs- und baurechtlicher Mängel sowie negativer Vorbildwirkung" eine Nutzungsuntersagung für die baulichen Anlagen angeordnet hatte. Als das publik wurde, war der öffentliche Aufschrei groß. Der Gnadenhof stand kurz vor dem Aus. "Tierschutzrechtlich war die Entwicklung des Vereins positiv, planungsrechtlich nicht", sagte Weskamp.

Zwei Wochen vor der Landtagswahl – Weskamp begleitete den SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann, der das Treffen einberufen hatte – versicherte der Landrat versöhnlich, die Nutzungsuntersagung für die ehrenamtliche Arbeit, die Ende Oktober greifen soll, schrittweise auszusetzen – bis der Verein das Genehmigungsverfahren durchlaufen hat. "Damit im Oktober nicht wieder die Diskussionen anfangen", so Weskamp. Aufheben werde er den Bescheid aber nicht.

Wie Oranienburgs Baudezernent Frank Oltersdorf informierte, habe der Verein vor drei Wochen ein Planungsbüro mit der Aufstellung eines Bebauungsplans beauftragt. Die Kosten liegen im "höheren fünfstelligen Bereich", so Anwältin Stefanie Petersdorff, die den Verein juristisch begleitet. Knackpunkt: Es gebe widersprüchliche Aussagen, ob der Teil des Gärtnerwegs, an dem der Hof liegt, erschlossen ist. Bisher habe sie dazu keine verlässlichen Informationen erhalten können. "Wenn dem nicht so ist, wird es richtig teuer", so Petersdorff. Der Verein finanziert sich aus Spenden. "Hier muss das Planungsbüro Vorschläge vorlegen", sagte Frank Oltersdorf. "Wir brauchen erst einmal eine baurechtliche Grundlage."

Björn Lüttmanns Vision ist es, dass der Verein langfristig enger mit der Kommune kooperieren kann. Auf dem Hof, aufgeräumt und sauber, fand er positive Worte: "Wenn das keine landwirtschaftliche Fläche ist, dann weiß ich auch nicht", sagte er. "Aber baurechtlich muss das alles seine Ordnung haben."

Der SPD-Stadtparlamentsvorsitzende Dirk Blettermann aus Oranienburg hob hervor, dass die politische Unterstützung ein "großer Erfolg" sei. Was er jedoch nicht direkt sagte: In der Bringschuld ist bisher nur der Verein, die zuständigen Behörden warten ab.