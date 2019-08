Spritztouren ohne Führerschein durch Neuruppin

MOZ

Neuruppin Eine 31-Jährige war in der Vergangenheit gleich mehrmals mit einem VW in Neuruppin unterwegs – allerdings hatte sie gar keinen Führerschein. Zeugen hatten das Ganze beobachtet und informierten daher am vergangenen Sonntag die Polizei. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein ein. Außerdem stellten die Polizisten kurze Zeit später fest, dass die Kennzeichen am VW gar nicht zu diesem Fahrzeug gehören. Die Nummernschilder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.