OGA

Mühlenbeck (MOZ) Aus einem Container von einem Baustellengelände in der Liebenwalder Straße ehaben Unbekannte mehrere GPS-Geräte für Baumaschinen. An einem zweiten Container stellten Mitarbeiter anSonntagmittag Aufbruchspuren fest, in das Innere gelangten die Täter offenbar nicht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.