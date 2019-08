AfD nutzt Schul-Aula für Wahlkampf

Claudia Duda

Birkenwerder (MOZ) Wahlkampf in einer Schule? Zahlreiche prominenten Parteipolitiker sind zurzeit in Oberhavel unterwegs, um für die Landtagswahl zu werben. Auch in der Grundschule von Birkenwerder. Für Donnerstag, 18.30 Uhr, hat die AfD den Bundessprecher Alexander Gauland sowie den brandenburgischen Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz sowie die vier Direktkandidaten der Partei aus Oberhavel in die Aula der Pestalozzi-Grundschule eingeladen.

"Ich habe heute morgen davon erfahren, als ich von der Mutter eines Schülers darauf angesprochen wurde", erklärte Schulleiter Uwe Stapel am Montagmittag. Er sei auch überrascht gewesen. Die Entscheidung habe die Gemeindeverwaltung als Schulträger getroffen.

Bereits vor einigen Wochen habe die AfD bei der Verwaltung angefragt, ob die Veranstaltung in der Schule stattfinden könne. Dana Thyen, in Birkenwerder für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, bestätigte die Genehmigung. Die Raumnutzungssatzung schließe keine politische Veranstaltung aus. Es gelte der Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Justiziarin der Gemeinde habe das überprüft. Die Polizei sei vor Ort.

Ralph Kotsch, Pressesprecher des brandenburgischen Bildungsministeriums erklärte, weil die Veranstaltung außerhalb des Schulbetriebes stattfinde und der schulische Bezug fehle, liege die Entscheidung beim Schulträger – das ist die Gemeindeverwaltung von Birkenwerder.