Brandenburg Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) verstärkt ihre Zusammenarbeit mit Schulen der Region. THB-Präsident Prof. Dr. Andreas Wilms und Oberstudiendirektor Eckhard Vierjahn, Schulleiter des Oberstufenzentrums Havelland, haben dazu in der vergangenen Woche in Rathenow eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Bereits bestehende Kontakte sollen durch die getroffene Vereinbarung vertieft und gemeinsame Aktivitäten ausgebaut werden. Insbesondere die Profilierung des augen- und brillenoptischen Bildungsstandorts Rathenow soll durch die Zusammenarbeit unterstützt werden.

Die THB und das Oberstufenzentrum (OSZ) wollen unter anderem gemeinsame Veranstaltungen, z. B. Begrüßungs-, Abschluss- und Projektveranstaltungen, sowie gemeinsame Weiterbildungen zu inhaltlichen und pädagogischen Themen durchführen. Geplant ist weiterhin ein Informationsaustausch zu Lehr-angeboten, sodass eine qualifizierte Ausbildungs- und Weiterbildungsberatung gewährleistet werden kann. Auch sollen vorhandene Laborkapazitäten von beiden Bildungseinrichtungen genutzt werden können.

Eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Kooperationsvereinbarung spielte Prof. Dr. Justus Eichstädt, Studiendekan des Studiengangs Augenoptik / Optische Gerätetechnik an der THB. Er war seit 2014 Lehrer am OSZ Havelland, bevor er 2017 Professor an der THB wurde. Den Kontakt zum OSZ, eine Bildungseinrichtung des Landkreises Havelland mit Standorten in Friesack, Nauen und Rathenow, hat er in den vergangenen Jahren aufrechterhalten.