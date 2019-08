OHC scheitert in der ersten Runde im DHB-Pokal

OGA

Oranienburg (MOZ) Das "Abenteuer DHB-Pokal" ist für den Oranienburger HC bereits nach der ersten Runde beendet. Die Kreisstädter verloren am Sonnabend gegen den Ligakontrahenten HC Empor Rostock mit 29:31 (14:15).

"Ich bin nicht unzufrieden mit dem Auftritt", sagte Trainer Christian Pahl nach dem Duell der Drittligisten im nordrhein-westfälischen Dankersen. "Die Jungs haben es über weite Strecken gut gemacht." Zwei Wochen nach dem Triumph beim eigenen Matthäi-Cup sei es die beste Leistung der Vorbereitung gewesen. "Das macht Mut für den Saisonauftakt." Am Sonnabend empfängt der OHC den Liganeuling TuS Vinnhorst (Anpfiff 18.30 Uhr). Kapitän Robin Manderscheid (Prellung) und Darius Krai (Knie) wurden nur dosiert eingesetzt, dafür bekam Neuzugang Aaron Krai auf der Spielmacher-Position eine relativ lange Einsatzzeit. Lasse Scharge, Nils Müller und Yannick Schindel fehlten. Mit ihrer Rückkehr ist zeitnah zu rechnen. Der OHC – mit einem starken Julius Porath – gestaltete die Partie sehr ausgeglichen, stellte gegen die permanent mit sieben Feldspielern angreifenden Rostocker eine gute Abwehr. Nach vier Gegentoren in Folge geriet Oranienburg mit 6:8 in Rückstand und glich beim 15:15 letztmalig aus. Mehr gelang nicht – auch, weil beste Chancen ausgelassen wurden.