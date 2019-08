Bundesligist Alba Berlin testet gegen Braunschweig in Oranienburg

OGA

Oranienburg (MOZ) Dieser Termin hat Tradition: Basketball-Bundesligist Alba Berlin wird auch in diesem Jahr das einzige öffentliche Testspiel in Deutschland in der MBS-Arena in Oranienburg austragen. Am Sonntag, 15. September, treffen die Albatrosse um 17 Uhr auf den Ligakontrahenten Löwen Braunschweig.

"Es ist schön, dass unsere Partnerschaft mit dem Testspiel in Oranienburg einen weiteren wiederkehrenden Höhepunkt erfährt", so Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. Die Zusammenarbeit mit der Mittelbrandenburgische Sparkasse gehe jetzt in das zwölfte Jahr. "In dieser Zeit haben wir gemeinsam mit unserem Projekt an zahlreichen Brandenburger Schulen viel bewegen können." Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS, freut sich auf das Spiel. "Es ist zu einer schönen Tradition geworden, die weder wir noch die Alba-Fans missen möchten."

Karten gibt es ab heute in den MBS-Geschäftsstellen in Oranienburg, Birkenwerder, Hohen Neuendorf und Hennigsdorf sowie in der Turm-Erlebniscity Oranienburg. In den zurückliegenden Jahren war die Halle immer ausverkauft.