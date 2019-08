"Lebensart" präsentierte die Leichtigkeit des Lebens – erneut mit Erfolg

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Draußen kochen, grillen, entspannen und arbeiten – kurzum draußen Leben – ist ein Trend, der sich in den vergangenen Jahren immer mehr durchgesetzt hat. Kurzerhand wird der eigene Garten dabei zum grünen Wohnzimmer, der stilvoll möbliert und dekoriert ist. Statt unbequemer Plastikstühle findet sich eine komfortable Lounge oder ein moderner Sitzsack, neben dem Pool ein sprudelnder Whirlpool und perfekt aufeinander abgestimmte Accessoires verleihen dem Außenbereich Wohnlichkeit. Gelegenheit, sich diese Lebensart in den eigenen Garten bzw. auf den eigene Balkon zu holen, bot die gleichnamige Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle, die am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal auf dem Marienberg Station machte. Auf gut 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierten rund 90 Aussteller all die schönen Dinge, die das Leben angenehmer und Heim und Garten schöner machen – und das mit Erfolg.

Schon am Freitag flanierten Hunderte Besucher über das Ausstellungsgelände, das im Vergleich zum Vorjahr noch einmal ein ganzes Stück erweitert wurde. Immerhin wollten sich bei der zweiten Auflage der "Lebensart" noch einmal gut 40 Aussteller mehr mit ihren Produkten präsentieren.

Zwischen den zahlreichen weißen Pagoden hatten die Besucher in der riesigen Pflanzenwelt dabei u.a. die Chance, Garten- und Vitalrosen, winterharte Stauden, Wasserpflanzen oder Kräuter zu erwerben. Dazu wurde mit Gartenschere und Säge das passende Handwerk angeboten. Dazu gesellte sich mit Rosenbögen, Metallfackeln und Antikem die passende Dekoration, um das frische Grün kunstvoll in Szene zu setzen. Als Spezialistin für Kakteen präsentierte sich zudem Rita Schnelle-Kayser, mit ihrer Kakteengärtenerei "Klein Mexico", an der unter anderem dreißig Jahre alte Pflanzen dieser Art zu finden waren. "Wirklich beeindruckend, was das für Raritäten sind", freute sich Kathrin Emmling, die die Lebensart schon im vergangenen Jahr besuchte und sich auch von der diesjährigen Veranstaltung begeistert zeigte. "Ich bin auf wirklich vielen Gartenmessen unterwegs, aber die ‚Lebensart’ gefällt mir am besten. Es ist einfach eine gelungene Mischung aus den vielen schönen Bereichen, die das Leben neben dem Garten bietet. Auch wenn vieles, das hier zu sehen ist, sicherlich nicht immer notwendig und günstig ist. Aber ab und zu muss man sich auch einfach etwas gönnen", so die Philosophie der 45-Jährigen.

Eine Ansicht, die augenscheinlich viele Besucher der Lebensart teilen. Immer wieder muss binnen der drei Messetage der Wartentranporter des Einkaufsservices’ anrücken, nimmt größere Stauden oder Gartenelemente mit zum Depot, von dem die Besucher das Erstandene bequem in den Pkw verladen können. Dazu wird an vielen Ständen gefachsimpelt, beraten oder über die neusten Trend in Sachen Mode, Home und Garten diskutiert. Auch wenn vieles davon Luxus ist.

Wie sich das Leben zusätzlich versüßen lässt, präsentierte Simone Collinet, die ihre Honigsorten der "Marienbergblüte" anbot. Seit acht Jahren betreibt die Golzowerin die Imkerei hobbymäßig und bezieht die Blüten von Linde oder Akazie direkt aus der auf dem Marienberg gelegenen Gartensparte "Bergeshöh". "Ich war immer fasziniert davon, was die Biene alles leistet und habe deshalb vor acht Jahren mit dem Hobby gestartet", so Collinet, die wie wie viele hiesige Aussteller auf der zweiten Lebensart einmal mehr bewies: Auch in der Havelstadt lässt sich das Leben durchaus stilvoll genießen.