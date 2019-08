Nichts zu holen bei Herthas U23

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Rathenow applaudiert: Hertha BSC holte einen Punkt bei den Bayern. Dem Partnerverein von Stadt und Bürgel-Schule gelang zum Auftakt der Bundesligasaison ein 2:2. Verhaltener fällt der Applaus für den Sieg der zweiten Hertha-Mannschaft (U23) in der Regionalliga Nordost aus. Denn die Reserve besiegte den FSV Optik Rathenow am Sonntag mit 6:0.

Mit im Hertha-Team spielte ein Neuzugang vom FC Chelsea London. 2,5 Millionen Euro hat sich der Hauptstadtclub Daishawn Redan kosten lassen. Der traf zwei Mal in der Partie. Insgesamt liefen sechs Aktive aus der Lizenzspielerabteilung in der U23 auf.

Nächster Punktspielgegner der Rathenower ist der 1. FC Lokomotive Leipzig. Das Auswärtsspiel wird am Freitagabend ausgetragen. Die Lok bezwang am Wochenende an gleicher Stelle den FC Energie Cottbus, der am 2. September im Havelland erwartet wird. Dazwischen, am 28. August, gastiert der FC Rot-Weiß Erfurt am Vogelgesang.