"Genossin Rosi" nimmt Kurs auf Strodehne

"Traumschüff", so lautet der Name der 2017 gegründeten Theatergenossenschaft. Als mobile Wanderbühne dient ein in Havelberg gebauter Katamaran namens "Genossin Rosi". © Foto: Privat

René Wernitz

Strodehne (MOZ) Theater im Fluss - das macht die Besatzung der "Genossin Rosi". Seit Mai ist der Katamaran, der 2017 gegründeten Theatergenossenschaft "Traumschüff", wieder auf der Havel und anderen Gewässern unterwegs. Nächster Halt ist Strodehne.

An vier Abenden, vom 22. bis 25. August, gibt es unterschiedliches Programm auf der "Traumschüff"-Bühne. Zur Eröffnung am Donnerstag, 21.00 Uhr, steht eine interaktionäre Performance an. Am Freitag, 19.00 Uhr, kommt das Stück "Hinter den Fenstern" auf die Bühne. Es inszeniert das Thema ärztliche Versorgung auf dem Land und stellt eine Mischung aus Puppen- und Schauspielkunst dar. An den folgenden beiden Tagen, Samstag (19.00 Uhr) und Sonntag (16.00 Uhr), gibt es beide Folgen der Theaterserie "Treue Hände" zu sehen, die sich inhaltlich mit persönlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen zur Wendezeit beschäftigt. Es geht um die Abwicklung des Kaltwalzwerks Oranienburg durch die Treuhand. Mehr Infos zum Programm gibt es auf www.traumschueff.de.

Nach Strodehne fährt "Genossin Rosi" wieder ein Stück havelaufwärts. Vom 29. August bis 1. September macht sie in Plaue fest, am 6. September in Pritzerbe, am 8. September in Premnitz und in Rathenow vom 13. bis 15. September.