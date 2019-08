Neuer Anlauf für Ausbau von Hohensteiner Holperpiste

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Ortsbeirat Hohenstein hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die marode Klosterdorfer Straße erneuert wird. Das hat Ortsvorsteher Jens Knoblich nach der Sitzung in der vergangenen Woche mitgeteilt. "Es ist ein erster Planungsauftrag an die Verwaltung, sich mit diesem Thema zu befassen", sagte er. Er gehe davon aus, dass bereits im Haushalt 2020 erste Planungsmittel für das Vorhaben eingestellt würden.

Nach gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit sei die vom Ortsbeirat eingebrachte Vorlage ein neuer Anlauf für den Ausbau. Und das gerade auch vor dem Hintergrund der im Juni vom Landtag in Brandenburg abgeschafften Straßenausbaubeiträge. Sie dürfen nicht mehr von den Kommunen auf Grundstückseigentümer umgelegt werden. Für Straßenanwohner in ländlichen Gebieten wie Hohenstein ein noch entscheidenderer Faktor bei der Akzeptanz solcher Vorhaben als in städtischen Gebieten, wie Knoblich betont, da die Menschen hier viel größere Grundstücke hätten und demzufolge mehr zahlen müssten.

Der Beschluss sieht vor, dass die Straßenbeleuchtung dem ländlichen Raum angepasst sein und mit dem Ortsbeirat abgesprochen werden soll. Der Ausbau solle so erfolgen, dass die Straße verkehrsberuhigt und gleichberechtigt für alle Verkehrsteilnehmer nutzbar ist. Jens Knoblich stellt sich idealerweise eine Spielstraße vor. Derzeit gilt in der Straße Tempo 30.