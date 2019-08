SEV erneut verlängert – S-Bahnen fahren erst am Mittwoch wieder

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) S-Bahn-Pendler zwischen Oranienburg und Berlin müssen sich weiter gedulden. Der Schienenersatzverkehr auf der S 1 zwischen Oranienburg und Birkenwerder ist erneut verlängert worden. Nun sollen die ersten Züge erst am Mittwochmorgen wieder fahren.

Die S-Bahn-Berlin GmbH begründete die Verlängerung des Schienenersatzverkehrs am Montagnachmittag damit, dass die Brückenbauarbeiten über der A 10 bei Birkenwerder noch immer nicht beendet werden konnten.

Steffen Schütz von der für die Bauarbeiten zuständigen Havellandautobahn GmbH sprach am Montag auf Nachfrage von "unvorhergesehenen Problemen" bei den Bauarbeiten. So hätten die Arbeiter alte Wände entdeckt, die zumindest den Bauplanern zuvor nicht bekannt gewesen seien. Deshalb sei auch die Autobahn an der Baustelle bis Montagnachmittag nur einspurig befahrbar gewesen.

Schütz versicherte zwar, dass ab Mittwoch die S-Bahn wieder fahren wird. Nicht auszuschließen seien aber Änderungen bei folgenden geplanten Streckensperrungen. Darüber soll mit den Verantwortlichen der Deutschen Bahn am Dienstag gesprochen werden.