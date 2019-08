Klimaretter Wald

Monika Rassek

Sauen (MOZ) Einer Studie der Technischen Universität Zürich zufolge kann der Klimawandel mit dem Umbau der Wälder und zielgerichteter Aufforstung aufgehalten werden. Selbst das Ziel des Weltklimarats, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu senken, ist machbar bei gleichzeitiger Begrenzung der Treibhausgasimmission.

Ein Praxistest zeigt: Da ist was dran. Bei einem etwas anderen Waldspaziergang mit Professor Conrad August Baldamus, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung August Bier in Sauen, wird das Ergebnis dieser Studie erlebbar. Zunächst gehen wir eine von großen Kastanienbäumen gesäumten und von abgeernteten Feldern gelegene Sandallee entlang in Richtung Sauener Wald.

Es ist warm, stickig und staubig, denn der Wind wirbelt Sand auf. Beim Eintauchen in den Wald, wandelt sich das Klima. Die Luft ist angenehm kühl, selbst ein Hauch von Feuchtigkeit ist deutlich spürbar und Staub? Welcher Staub? Obwohl der Sommer heiß, trocken und fast ohne Regen daher kommt. "Das ist das Geheimnis", sagt Baldamus. "Jeder Tropfen Nässe muss im Wald bleiben und der Wind draußen. Noch besser funktioniert das, wenn der Wald von einer Hecke umgeben wird. Das ist der sogenannte warme Rock des Waldes". Mit einer ausladenden Geste erklärt er: "Man kann nicht weit sehen, weil der Unterwuchs so dicht ist. Dieser spendet Schatten und im Wald gibt es kleine Rinnsale, die angestaut werden, auch kleine Teiche." Und tatsächlich, als Baldamus ein Loch in den Boden kratzt, kommt feuchter Waldboden zum Vorschein. Beim näheren Hinsehen fällt auf, dass viele verschiedene Baumarten unterschiedlicher Größe wachsen, vom winzigen Schössling bis zur kerzengerade und hoch aufragenden Douglasie.

Cleveres Waldmanagement

"Naturverjüngung", stellt der Waldspezialist klar: "Bäume wie die Buche säen sich allein aus. Das spart Geld. Um einen Hektar Wald aufzuforsten, müssten sonst 6000 bis 10000 Euro investiert werden." Der Sauener Wald gilt als einer der fortschrittlichsten und zukunftsweisenden Wälder Deutschlands, vor allem, weil er den Ansprüchen der Zeit gerecht bzw. voraus ist.

Als wir vom Misch- in einen Kieferwald wechseln, fällt auf, es wird sprunghaft wärmer, die Luft schwerer. "Der Temperaturunterschied kann bis zu 10 Grad ausmachen", so der Spezialist. Und noch einen Vorteil gibt es: "Schäden in unserem Mischwald treten singulär auf, nicht massenhaft. Auch bei einem Brand verlieren wir nur ein paar Bäume, nicht aber den Wald." Etwa 200 verschiedene Gehölze wachsen im Sauener Wald, darunter Buche, Eiche, Douglasie und Lärche.

Wälder als Klimaretter. Die Fotosynthese macht es möglich. Vereinfacht heißt das: Bäume nehmen über die Blätter Kohlendioxid aus der Luft auf, wandeln das Gas um, speichern den Kohlenstoff und geben Sauerstoff ab. Wissenschaftler haben errechnet, dass eine 60- bis 80-jährige Eiche 4600 Kilogramm Sauerstoff im Jahr abgibt – ausreichend für bis zu 25 Menschen.

Klimaneutraler Brennstoff

Darüber hinaus, sagt Baldamus, sei Holz ein klimaneutraler Werk- und Brennstoff: "Weder beim Verbrennen noch beim Abbau steigt der Gehalt von Stickstoffdioxid in der Atmosphäre." Und aus Abfällen werden Papier oder Spanplatten hergestellt. Das Thünen-Institut veröffentlichte in der Zeitschrift "Der Wald", dass deutsche Wälder im Ergebnis der Waldinventur 2017 etwa 1,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in lebenden Pflanzen und 33,6 Millionen Tonnen in Totholz binden. Also: Aufforsten nach Sauener Vorbild.