Zwischen Chrom und dröhnenden Motoren

Jürgen Rammelt

Alt Lutterow BTT steht für Biker, Triker und Trabi, das Kultauto des Ostens. Zum inzwischen 27. Mal hatte der Flecken Zechliner BTT-Verein auf das Gelände hinter der Gaststätte "Ruppiner Heide" in Alt Lutterow zu seinem längst zur Tradition gewordenen Treffen eingeladen. Und so kamen an diesem Wochenende mehr als 100 Besitzer von chromblitzenden Fahrzeugen zusammen, um sich auszutauschen, zu fachsimpeln oder sich einfach zu amüsieren.

Peter Sinnreich, der Vorsitzende des 1998 aus einer Dorfgemeinschaft gegründeten Vereins, zeigte sich mit der Resonanz überaus zufrieden. Bereits am Freitag waren die Übernachtungsgäste angereist. Geschlafen wurde meist in Zelten oder Wohnwagen auf dem weiträumigen Areal. Begonnen hatte das zweitägige Spektakel am Freitag mit einem geselligen Abend. Am Samstagmorgen stand dann nach dem Frühstück ein Bikergottesdienst auf dem Programm. In bewährter Weise wurde dieser vom Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Zechliner Land, Jann Branding, gestaltet. Danach wurden die Motoren angeworfen. Es ging auf eine Ausfahrt, die nach Johannesruh bei Wesenberg führte. Beteiligt an der Tour hatten sich 33 Biker, zehn Triker sowie fünf Trabant-Besatzungen und zwei Kübelfahrzeuge. Natürlich sorgten die Piloten mit ihren teilweise mit allerlei Beiwerk geschmückten Fahrzeugen für Aufsehen.

Zurück auf dem Platz konnten sich die Teilnehmer stärken, bevor eine Jury unter Leitung von Peter Sinnreich die Fahrzeuge einer Bewertung unterzog. Für die Biker, Triker und Trabifahrer gab es Pokale, Urkunden und kleine Preise. Dabei kam es bei der Bewertung lediglich auf die Optik und den Zustand an. "Wir sind keine Fachleute, die die Fahrzeuge nach technischen Gesichtspunkten bewerten können", erklärte Peter Sinnreich den Modus. Dicht umringt waren vier russische Seitenwagen-Maschinen, wie sie bei der Sowjetarmee zum Einsatz gekomen waren. Peter Kopper aus Rostock war mit einem solchen Krad der Marke "Dnepr" angereist, mit einem 750 Kubikzentimeter-Motor aus den 1960er-Jahren. Aber auch drei weitere Biker, darunter Koppers Sohn, kamen mit ehemaligen Militärkrads zu dem Treffen.

Wer die weiteste Anreise zu dem Treffen hat, wird traditionell mit einem Wanderpokal geehrt. Am Sonnabend war das ein Biker aus Neu Seeland, einem Ort im Landkreis Oberspree. "Er musste 248 Kilometer zurücklegen, um nach Alt Lutterow zu gelangen" berichtet der stellvertretende Vereinschefin Katrin Müller.

Viele der Teilnehmer sind seit Jahren dabei, wenn in Alt Lutterow die Motoren dröhnen. Dazu gehören auch Roland Lappe, Tino Piel und Paul Beyer, die am Sonnabend mit einem Pokal für 20 beziehungsweise zehn Teilnahmen ausgezeichnet wurden. "Letzterer war vor zehn Jahren der jüngste Trabi-Besitzer, dessen Auto noch sein Vater fahren musste", so Katrin Müller. Eine besondere Überraschung hatten sich die Organisatoren für Fred Lappe ausgedacht. Der Biker aus der legendären Lappe-Familie, die fast von Anbeginn der BTT-Treffen dabei ist, hatte noch nie einen Pokal bekommen. Doch am Sonnabend war es soweit. Aus den Händen von Peter Sinnreich bekam er ein Spaß-Exemplar überreicht, das an Größe kaum zu überbieten war.

Das Treffen ähnelt einer großen Familienfeier. Die meisten Teilnehmer kennen sich seit Jahren. Natürlich gab es auch ein Programm mit Auftritten des Neuruppiner Carneval Clubs (NCC) sowie der Storbecker Country-Girls. Den Höhepunkt bildete ein Wettbewerb, bei dem die Männer einen etwa 20 Kilo schweren Trabant-Motor und die Frauen einen vier Kilo schweren Moped-Motor so weit wie möglich werfen mussten. Sieger bei den Männern wurde Roland Lappe, der den Motor 4,40 Meter weit warf und sich bereits in früheren Jahren sich als Sieger feiern ließ. Bei den Frauen flog der Motor der Siegerin 3,48 Meter weit.