MOZ

Frankendorf (MOZ) Ein 43-Jähriger hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann kam am Montag gegen Mittag zwischen Frankendorf und Steinberge in einer Kurve mit einem Kleintransporter nach links von der Strecke ab. Das Auto prallte gegen zwei Bäume, überschlug sich mehrfach und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße wurde für zwei Stunden gesperrt.