Ein Ort für jedes Instrument

Karl Kapahnke

Hennigsdorf Trommelklänge von rechts, Trompetentöne von links und auf der Bühne die Irish-Rock-Band. Dieses Klangspektakel konnten Besucher des Tages der offenen Musikschultür am Sonntag in Hennigsdorf erleben.

"Praktisch jedes Instrument lässt sich hier an der Musikschule erlernen", erzählt Schulleiter Ronny Heinrich. An diesem klangvollen Sonntag lassen sich nicht nur in den Unterrichtsräumen alle Instrumente ausprobieren. "Auch die Ensembles der Schule wie die "Streichhölzer", das Jugendkammerorchester oder der Chor In Takt" präsentieren heute, was sie können", erläutert der stellvertretende Schulleiter Manuel Manko das Programm. Er selbst unterrichtet Streichinstrumente und leitet das Erwachsenenensemble.

Für alle Altersklassen

Vor allem Familien gehören zu den zirka 500 Besuchern, denn die Musikschule hat für alle Altersklassen etwas zu bieten. "Ab drei Jahren bieten wir musikalische Früherziehung an. Und nach oben hin ist alterstechnisch keine Grenze gesetzt", weiß Manko. Insbesondere die Angebote für die kleinen Besucher erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Station mit dem Kinderschminken ist ebenso gut besucht, wie das Porträtmalen mit der Künstlerin Li Schaefer Li und der Kuchenstand des Fördervereins der Musikschule.

Die meisten Besucher tummeln sich jedoch in den Unterrichtsräumen, welche sich über drei Etagen erstrecken und in denen von Klavier, Geige und Schlagwerk über Blockflöte und Trompete bis hin zu Cello und Kontrabass alles ausprobiert werden kann. Das Angebot ist äußerst zufriedenstellend, findet Wolfgang Bürger. "Ich bin wegen der Afrikanischen Trommelgruppe hier. Dieser möchte ich auch gern beitreten und freue mich über die vielseitigen Einblicke."